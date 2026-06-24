MİT Başkanı Kalın'dan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Bray'e anlamlı hediye

2016'ya gelindiğinde NATO'nun şu anda bulunduğu karargah binasının inşaatında sona yaklaşıldı.

Bedri Rahmi'nin mozaiğinin adresi de yeniden değişti.

Yeni adres için yolculuk bu kez kısa sürdü. Çünkü Brüksel'deki yeni karargah, eski binanın önündeki caddenin hemen karşısındaydı.

Böylece 50 metrekarelik ve 10 ton ağırlığındaki sanat eseri yine devasa vinçlerle birkaç yüz metre taşınarak şu andaki yerine yerleştirildi.