MİT Başkanı Kalın'dan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Bray'e anlamlı hediye
24.06.2026 15:29
Son Güncelleme: 24.06.2026 16:42
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın NATO İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott W. Bray'e anlamlı bir hediye verdi.
Ünlü Türk ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 1959'da yaptığı mozaik pano, tam 66 yıldır NATO karargahlarının duvarını süslüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bu eseri özel bir hediyeye çevirdi.
Milli İstihbarat Akademisi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesi iki panel düzenledi.
Kalın ve NATO İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott W. Brayi 15 Haziran’daki panelin açılışında kürsüdeydi..
MİT Başkanı, programın ardından konuğuna bahse konu mozaik panonun özel bir baskısını hediye etti.
İki isim, söz konusu eserle birlikte fotoğraf çektirdi.
TÜRK HÜKÜMETİ 1960'TA HEDİYE ETTİ
NATO'nun ilk binası Londra'daydı, ancak 1952'ye gelindiğinde Paris'e taşınması kararlaştırıldı. İlk kez karargah olarak hizmet vermesi amacıyla inşa edilen bina, 1960 yılında kullanıma girdi.
Bu binaya müttefik ülkeler de bazı katkılarda bulundu.
Türkiye, dönemin tanınmış sanatçısı Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun özel olarak NATO için Paris'te yaptığı mozaik panoyu ittifaka armağan etti.
Anadolu motifleriyle süslü, 10 ton ağırlığındaki anıtsal mozaik, yaklaşık 50 metrekarelik bir alanı kaplıyor.
Pano, Paris'teki 6 katlı NATO karargahının en üst katında bulunan restoran bölümünün avlusuna yerleştirildi.
Açılış, dönemin NATO Genel Sekreteri Paul-Henri Spaak tarafından yapıldı.
O dönem NATO'da çalışanlar, askerler, diplomatlar ve konuklar Bedri Rahmi'nin mozaiği eşliğinde yemeklerini yedi.
1966'da Fransa NATO'nun askeri kanadından çekilmeye karar verince ittifakın karargah binasının da yerini değiştirmek gerekti.
NATO'nun yeni yerinin Belçika'nın başkenti Brüksel'de olması kararlaştırıldı.
Böylece Bedri Rahmi'nin mozaiğinin yeni adresi de 1967'de hizmete giren yeni karargah binası olacaktı.
Türk mozaiği, 1967'deki taşınma sırasında devasa vinçler aracılığıyla Paris'teki binanın 6. katından alındı ve Almanya'dan özel olarak bu iş için getirilen araçlarla Brüksel'e götürüldü.
Eser, yerleştirildiği yeni NATO karargah binasının girişinde uzun yıllar gelen ve gidenleri selamladı.
BİR KEZ DAHA ADRESİ DEĞİŞTİ
2016'ya gelindiğinde NATO'nun şu anda bulunduğu karargah binasının inşaatında sona yaklaşıldı.
Bedri Rahmi'nin mozaiğinin adresi de yeniden değişti.
Yeni adres için yolculuk bu kez kısa sürdü. Çünkü Brüksel'deki yeni karargah, eski binanın önündeki caddenin hemen karşısındaydı.
Böylece 50 metrekarelik ve 10 ton ağırlığındaki sanat eseri yine devasa vinçlerle birkaç yüz metre taşınarak şu andaki yerine yerleştirildi.