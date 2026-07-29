Mobil DOA cihazları geliyor. Bakkal, büfe ve marketler de sisteme dahil olacak
29.07.2026 15:53
Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makineleri mobil oluyor. Elde taşınabilen mobil cihazlar sayesinde büyük makinelere gerek kalmadan bakkal ve büfe gibi yerlerde de iade yapılabilecek.
Geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla devreye alınan Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DOA) 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde başladı.
Büyük ilgi gören sistemde yeni bir uygulama başlıyor.
Mobil DOA adı verilen el terminaliyle depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfeler manuel iade noktası olarak sisteme dahil olabilecek.
“Dbys.gov.tr” üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne kaydını tamamlayan işletmelere ücretsiz olarak sağlanacak Mobil DOA; barkod doğrulama, sayım, kayıt ve veri aktarımı işlemlerini tek cihaz üzerinden gerçekleştirecek.
BİRİKEN TUTAR DOA CÜZDANINA YÜKLENECEK
Vatandaşlar, cihaz üzerindeki karekodu cep telefonlarıyla okutarak iade işlemini başlatacak ve teslim edecekleri DOA logolu içecek ambalajlarının barkodlarını cihaza okutacak.
Doğrulanan ambalajlar sisteme kaydedilirken, işlem verileri eş zamanlı olarak DOA Sistemi'nin dijital altyapısına aktarılacak.
İşlemin tamamlanmasının ardından ambalaj başına 1 TL olmak üzere biriken tutar doğrudan vatandaşın DOA Cüzdanı'na yüklenecek.
Cep telefonlarıyla entegre çalışan bu yapı sayesinde iade işlemleri kullanıcı hesaplarıyla eşleştirilecek, teslim alınan ambalajlar güvenilir, hızlı ve izlenebilir şekilde yönetilecek.
ESNAF DA AMBALAJ BAŞINA TEŞVİK ALACAK
Mobil DOA, market, bakkal ve büfe gibi işletmelerin ek bir makine yatırımına ve geniş alana ihtiyaç duymadan Manuel İade Noktası olarak DOA Sistemi'ne katılmasına imkan verecek.
İşletmeler, vatandaşlardan teslim aldıkları ambalajları yetkilendirilmiş saha operatörlerine teslim edecek ve her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli alacak. Böylece esnaf sisteme sağladığı katkı karşılığında ilave kazanç elde ederken, vatandaşlar da ambalajlarını yaşadıkları mahallede kolayca iade edebilecek.
Mobil DOA’nın yaygınlaşmasıyla daha fazla işletmenin iade ağına katılması, saha operasyonlarının etkinliğinin artırılması ve DOA logolu içecek ambalajlarının geri kazanım sürecine daha hızlı dahil edilmesi hedefleniyor.
"HER MAHALLEDE İADE NOKTASI"
Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, Mobil DOA’nın sistemin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol üstleneceğini belirtti.
Öztürk, hedeflerinin vatandaşların ambalajlarını iade etmek için uzak mesafelere gitmek zorunda kalmadığı, her mahallede erişilebilir iade noktalarının bulunduğu güçlü ve yaygın bir sistem oluşturmak olduğunu ifade etti.
Öztürk, "Mobil DOA ile esnafımızı bu dönüşümün aktif bir parçası haline getirirken iade ağımızı Türkiye’nin dört bir yanında daha erişilebilir, daha etkin ve daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturacağız." dedi.