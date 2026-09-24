Montları çıkarın. Sıcaklık önce yükselecek sonra 10 dereceye kadar düşecek

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava üşütmeye devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı.

Bugün kent gelinde toplam 36 şehirde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT!

Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Karadeniz kıyıları, Gümüşhane çevreleri ile Sivas ve Adana'nın kuzey ve doğu, Kayseri'nin doğu, Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.