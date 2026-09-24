Montları çıkarın. Sıcaklık önce yükselecek sonra 10 dereceye kadar düşecek
24.09.2026 08:43
Son Güncelleme: 24.09.2026 08:53
Balkanlardan gelen sistem nedeniyle yurt genelinde sıcaklık sert düştü. Pazar gününden itibaren kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Sıcaklıklar da gece saatlerinde 10 derecenin altına düşecek.
Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava üşütmeye devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı.
Bugün kent gelinde toplam 36 şehirde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT!
Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Karadeniz kıyıları, Gümüşhane çevreleri ile Sivas ve Adana'nın kuzey ve doğu, Kayseri'nin doğu, Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BU SAATLERE DİKKAT!
Meteoroloji, 10 il sarı kodlu uyarı verdi.
Sarı kod verilen iller şöyle:
Amasya, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon
Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanaklar gün içinde şiddetini artırarak devam edecek. Vatandaşlar, yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.
Yağışların gün boyu etkili olması bekleniyor. Ayrıca, rüzgarın da genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SICAKLIK ÖNCE ARTACAK SONRA DÜŞECEK
Hava sıcaklığı ise artışa geçiyor.
Serin ve yağışlı hava kısa süreliğine yerini güneşe bırakıyor. Ancak pazar gününden itibaren yurdun büyük bir kesiminde gök gürültülü sağanak beklenirken sıcaklıklar da hissedilen şekilde düşecek.
Bazı illerde ise sıcaklıklar gece saatlerinde 10 derecenin altına düşecek.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Güne 13 derecelerde başlayan İstanbul'da ise hava sıcaklığı bugün 21 derece.
Kent genelinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık yarın 22, cumartesi 24 dereceye çıkacak. Pazar günü ise megakentte, gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak, sıcaklık ise kademeli olarak düşmeye başlayacak.
İstanbul yeni haftaya da yağmurla başlayacak. Yağışların ise hafta boyunca etkili olması öngörülüyor.