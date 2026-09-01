Motosiklet denetimleri artacak. Bakan Çiftçi: Amaç ceza yazmak değil, kural ihlalini önlemek
01.09.2026 13:13
İçişleri Bakanlığı'nda "Motosiklet Denetimleri Eylem Planı Değerlendirme" toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, denetimlerin artacağını söyledi.
İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, trafikte her iki kazadan birine motosikletler karışıyor. Motosiklet sayısı 5 yılda yüzde 102,4 arttı.
Yetersiz sürücü eğitimi, hız ve kırmızı ışık ihlalleri, şerit ihlalleri ve yaya yollarının kullanılması kazaların başlıca nedenleri arasında.
Bunun önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı'nda "Motosiklet Denetimleri Eylem Planı Değerlendirme” toplantısı yapıldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
2030'a kadar trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefine işaret eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bu hedefe ulaşmak için Emniyetimizle, Jandarmamızla ve bütün paydaşlarımızla, veriye dayalı, teknolojiyle desteklenen, eğitimle güçlenen ve sahada yüksek görünürlük sağlayan bir trafik güvenliği anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.
Bakan Çiftçi, denetimlerin artacağı mesajını da şu sözlerle verdi:
"Denetimin amacı ceza yazmak değil, kural ihlalini önlemek, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumaktır. 2026 yılında denetim sayımız güçlü biçimde devam ederken bazı önemli ihlal kalemlerinde işlem sayılarının gerilemesi, doğru denetim ve caydırıcılık anlayışının davranış değişikliğine dönüşebileceğini göstermektedir. Bununla beraber kazalardaki hız, geçiş önceliği, şerit değiştirme ve arkadan çarpma kaynaklı riskler bize daha kat etmemiz gereken mesafe olduğunu da açıkça göstermektedir.”
"2026-2027 DÖNEMİNDE MÜCADELEYİ İLERİ AŞAMAYA TAŞIYORUZ"
Çiftçi, 2026-2027 döneminde motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik mücadeleyi daha ileri bir aşamaya taşıyacaklarını söyleyerek "Eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat alanlarında birbirini tamamlayan bir sistem kuruyoruz.” diye konuştu.