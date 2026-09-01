Motosiklet denetimleri artacak. Bakan Çiftçi: Amaç ceza yazmak değil, kural ihlalini önlemek

Bakan Çiftçi, denetimlerin artacağı mesajını da şu sözlerle verdi:

"Denetimin amacı ceza yazmak değil, kural ihlalini önlemek, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumaktır. 2026 yılında denetim sayımız güçlü biçimde devam ederken bazı önemli ihlal kalemlerinde işlem sayılarının gerilemesi, doğru denetim ve caydırıcılık anlayışının davranış değişikliğine dönüşebileceğini göstermektedir. Bununla beraber kazalardaki hız, geçiş önceliği, şerit değiştirme ve arkadan çarpma kaynaklı riskler bize daha kat etmemiz gereken mesafe olduğunu da açıkça göstermektedir.”