Motosikletlere bir ilde daha yasak

Sağanak yağış dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte yollar göle döndü.

Vatandaşlar bulundukları yerde mahsur kaldı, araçlar sel sularında metrelerce sürüklendi.

Bu illerden biri de Zonguldak'tı. Aralıksız devam eden yağış nedeniyle metrekareye Zonguldak merkezde 28, Kilimli ilçesinde 60, Ereğli ilçesinde 113 ve Kozlu ilçesinde 62 kilogram yağış düştü.