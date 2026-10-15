Motosikletlere bir ilde daha yasak
15.10.2026 12:24
Sağanak yağış nedeniyle birçok ilde yollar göle döndü. İstanbul'un ardından Zonguldak'ta da motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı.
Sağanak yağış dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte yollar göle döndü.
Vatandaşlar bulundukları yerde mahsur kaldı, araçlar sel sularında metrelerce sürüklendi.
Bu illerden biri de Zonguldak'tı. Aralıksız devam eden yağış nedeniyle metrekareye Zonguldak merkezde 28, Kilimli ilçesinde 60, Ereğli ilçesinde 113 ve Kozlu ilçesinde 62 kilogram yağış düştü.
Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklendiği, ulaşımda oluşturabileceği risklere karşı yeni tedbirler alındığı belirtildi.
Motosiklet, motorlu bisiklet ve benzeri iki tekerlekli araçlar ile motokuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığı bildirildi.
ZONGULDAK'TA OKULLAR BUGÜN TATİL
Aralarında Zonguldak ve İstanbul'un da bulunduğu altı ilde eğitim - öğretim bugün yapılmadı.
Yetkililer, yağışların devam edeceği uyarısında bulunarak sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı megakentlileri dikkatli olmaya çağırdı.