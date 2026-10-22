MSB şehit bilgisi sorgulama ekranı: Sosyal medyada "Şehit Bilgi Kapısı" gündem oldu
22.10.2026 13:08
Son Güncelleme: 22.10.2026 13:13
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Şehit Bilgi Kapısı" uygulamasını erişime sundu. "Dedem nerede şehit oldu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, "Şehit Bilgi Kapısı" uygulamasıyla arama yapabiliyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından hayata geçirilen ve e-Devlet altyapısıyla entegre edilen "Şehit Bilgi Kapısı" vatandaşın hizmetine sunuldu. MSB arşivlerinde yer alan şehit kayıtları erişime açıldı.
MSB tarafından hayata geçirilen "Şehit Tespit Projesi", askeri arşivlerde yer alan tarihi vesikaların dijitalleştirilerek vatandaşların şahsi sorgulama yapabileceği bir "Şehit Bilgi Kapısı"na dönüştürülmesini sağlayan bir veri tabanı projesidir.
Sistem ile 1853-1928 yılları arasında savaş ve muharebelerde şehit olan askerlerin listesine erişilebiliyor.
Sosyal medyada yeni uygulama vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar, ailesinde şehit olanlar kişileri "Şehit Bilgi Kapısı" sorgulama ekranıyla görebiliyor.
"Ailemde şehit var mı, nasıl öğrenebilirim?" sorularının yanıtı ise "Şehit Bilgi Kapısı" sorgulama ekranında gerekli bilgiler girilerek öğrenilebiliyor. Vatandaşlar; Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı, Kafkas Cephesi, Hicaz Cephesi veya Çanakkale Cephesi gibi birçok muharebede şehit olan aile üyelerine ve bilgilerine erişebiliyor.
MSB ŞEHİT LİSTESİ NASIL SORGULANIR?
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve ve şifresiyle e-Devlet sistemi üzerinden ya da MSB'nin internet sitesinde yer alan "Şehit Bilgi Kapısı" üzerinden sorgulama yapabilir.
E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA
T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan arama çubuğuna "MSB Şehit Bilgisi Sorgulama" yazın.
Açılan ekranda Milli Savunma Bakanlığı'nın sunduğu hizmet olan "Şehit Bilgi Kapısı"na tıklayın.
MSB ÜZERİNDEN SORGULAMA
Bu aramaya ek olarak vatandaşlar, MSB'nin internet sitesinde yer alan "Şehit Bilgi Kapısı" bölümünde de giriş yapabilir. Giriş yaptıktan sonra ilgili forma aranılan kişinin bilgilerini yazarak "Sorgula" butonuna basılıyor.
Bilgileri girdikten sonra sistem, eğer ailede şehit varsa 1853-1928 dönemi askeri kayıtlarıyla eşleşiyor ve ekranda şehidin rütbesi, adı, baba adı, memleketi ve zaiyat yeri listeleniyor.