Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve ve şifresiyle e-Devlet sistemi üzerinden ya da MSB'nin internet sitesinde yer alan "Şehit Bilgi Kapısı" üzerinden sorgulama yapabilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA

T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan arama çubuğuna "MSB Şehit Bilgisi Sorgulama" yazın.

Açılan ekranda Milli Savunma Bakanlığı'nın sunduğu hizmet olan "Şehit Bilgi Kapısı"na tıklayın.

MSB ÜZERİNDEN SORGULAMA

Bu aramaya ek olarak vatandaşlar, MSB'nin internet sitesinde yer alan "Şehit Bilgi Kapısı" bölümünde de giriş yapabilir. Giriş yaptıktan sonra ilgili forma aranılan kişinin bilgilerini yazarak "Sorgula" butonuna basılıyor.

Bilgileri girdikten sonra sistem, eğer ailede şehit varsa 1853-1928 dönemi askeri kayıtlarıyla eşleşiyor ve ekranda şehidin rütbesi, adı, baba adı, memleketi ve zaiyat yeri listeleniyor.