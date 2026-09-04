MSB’den Girne’de batan gemi için arama kurtarma desteği
04.09.2026 13:36
MSB, Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıp 16 kişi için 7 gemi ve 6 hava aracıyla arama kurtarma çalışmalarına destek verildiğini açıkladı. Şu ana kadar 4 kişinin naaşına ulaşıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan yolcu gemisi ile ilgili arama kurtarma çalışmaları Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 7 gemi ve 6 hava aracı desteği ile devam ediyor.
Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisi ile ilgili arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda MSB tarafından yapılan açıklamada, bölgeye toplamda 7 gemi ve 6 hava aracı ile arama kurtarma çalışmalarına destek sağlandığı belirtilerek “Girne açıklarında batan yolcu gemisi ile ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. TCG Işın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi ve ardından TCG Alemdar Denizaltı Kurtarma Gemisi de dahil olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 7 gemi ve 6 hava vasıtasıyla sahil şeridi, dip ve batık gemi etrafı taranarak kayıp 16 yolcunun arama/kurtarma faaliyetlerine destek sağlanıyor.” dedi.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI DÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP EDİYOR
MSB, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtti.
"TCG Işın, batığın yerini 550 metre derinlikte tespit ederken TCG Alemdar'ın sahip olduğu 3000 metrede harekat icra edebilme yeteneğine haiz ROV cihazı ile de batığa dalış icra edildi. Şu ana kadar 4 kişinin naaşı su üstüne çıkarılarak ilgili makamlara teslim edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da dün arama kurtarma çalışmalarını yerinden takip etti" ifadelerine yer verildi.