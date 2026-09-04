MSB’den Girne’de batan gemi için arama kurtarma desteği

Bu kapsamda MSB tarafından yapılan açıklamada, bölgeye toplamda 7 gemi ve 6 hava aracı ile arama kurtarma çalışmalarına destek sağlandığı belirtilerek “Girne açıklarında batan yolcu gemisi ile ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. TCG Işın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi ve ardından TCG Alemdar Denizaltı Kurtarma Gemisi de dahil olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 7 gemi ve 6 hava vasıtasıyla sahil şeridi, dip ve batık gemi etrafı taranarak kayıp 16 yolcunun arama/kurtarma faaliyetlerine destek sağlanıyor.” dedi.