Müge Şahin cinayetinde Ceylan hemşire ayrıntısı. Katil zanlısının ilk saldırısı değil

Nazir Ilgın bu olayın ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ilgın denetimli serbestlikle beş yıl sonra cezaevinden çıktı.

Ilgın bu kez Müge Şahin'i saplantı haline getirdi, aynı zorbalıkları yaptı.

Şişli'de yaşanan olayda genç kadını çarşamba günü sokak ortasında öldürüp kaçtı.

Müge Şahin'in ailesi gibi Ceylan hemşirenin de tek isteği katil zanlısı Nazir Ilgın'ın bir an önce yakalanması.