Müge Şahin cinayetinde Ceylan hemşire ayrıntısı. Katil zanlısının ilk saldırısı değil
08.08.2026 09:20
İstanbul'da Müge Şahin isimli kadının katil zanlısı her yerde aranıyor. Nazir Ilgın isimli zanlı, altı yıl önce başka bir kadına bıçaklı saldırı gerçekleştirmişti. (Haber: Dilek Yaman Demir)
İstanbul Şişli'de sokak ortasında öldürülen Müge Şahin cinayetinin katil zanlısı Nazir Ilgın'ın suç dosyası oldukça kabarık.
Ilgın'ın bundan altı yıl önce hemşire Ceylan G.'ye yönelik benzer bir saldırının faili olduğu ortaya çıktı.
ŞİDDET UYGULADI, BIÇAKLA SALDIRDI
Olay 2020 yılında yaşanmıştı. Hemşire Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir Ilgın, ilk olayın ardından serbest bırakıldı.
Ancak saldırgan iki gün sonra bu kez genç kadının boğazını kesmeye kalkıştı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Ağır yaralanan Ceyhan hemşire, tedaviyle hayata tutunurken zanlının o dönem serbest bırakılması tepkilere neden olmuştu.
Duruma tepki gösterenlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı.
İlk mağdur Ceylan G.'nin avukatı Çağrı Kılın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Nasıl salınabilir?' sözlerinden sonra yeniden gözaltına alındı. Cumhurbaşkanının yardımlarıyla hayatı kurtuldu." diye konuştu.
14 YIL CEZA ALDI, BEŞ YILDA ÇIKTI
Nazir Ilgın bu olayın ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ilgın denetimli serbestlikle beş yıl sonra cezaevinden çıktı.
Ilgın bu kez Müge Şahin'i saplantı haline getirdi, aynı zorbalıkları yaptı.
Şişli'de yaşanan olayda genç kadını çarşamba günü sokak ortasında öldürüp kaçtı.
Müge Şahin'in ailesi gibi Ceylan hemşirenin de tek isteği katil zanlısı Nazir Ilgın'ın bir an önce yakalanması.