Muğla, Balıkesir ve Antalya'da orman yangını | Balıkesir Çamoba'da alevler yeniden büyüdü

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Yurdun batısında etkili olan şiddetli rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle büyüyen yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer, Antalya'nın Alanya ve Kumluca ilçeleri ile Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan yangınlara müdahale sürüyor.

Balıkesir'in Çamoba Köyü'nde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlendi.

Bölgedeki ekipler ve vatandaşlar alevlerin söndürmek için büyük çaba sarf ediyor.

İşte NTV muhabirlerinin aktarımlarıyla yangın bölgelerinden son durum…