Muğla, Balıkesir ve Antalya'da orman yangını | Balıkesir Çamoba'da alevler yeniden büyüdü
30.07.2026 08:52
Son Güncelleme: 30.07.2026 09:19
Balıkesir'in Altınoluk ve Gömeç, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer, Antalya'nın Alanya ve Kumluca ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Balıkesir'deki yangında alevler rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü.
Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Yurdun batısında etkili olan şiddetli rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle büyüyen yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer, Antalya'nın Alanya ve Kumluca ilçeleri ile Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan yangınlara müdahale sürüyor.
Balıkesir'in Çamoba Köyü'nde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlendi.
Bölgedeki ekipler ve vatandaşlar alevlerin söndürmek için büyük çaba sarf ediyor.
İşte NTV muhabirlerinin aktarımlarıyla yangın bölgelerinden son durum…
BALIKESİR GÖMEÇ'TE SON DURUM
Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınına ikinci gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İlçeye bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında dün yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edremit-Altınoluk ve Gömeç'te çıkan yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye aracı, su tankerleri ve toplam 658 personelle müdahale edildi.
Risk altında bulunan Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Mahallesi'nin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
BALIKESİR'DE YANGIN YENİDEN ALEVLENDİ
Yangının sürdüğü bölgeden son gelişmeleri aktaran NTV Muhabiri Baran Bila, Çamoba Köyü'nde alevlerin yeniden büyüdüğünü söyledi.
"Ağaç dipleri saatlerdir için için yanıyor." diyen Baran Bila, "Bölge sakinleri ellerinden geleni yaptılar. Ekipler bir kez daha teyakkuza geçti, hava desteği yeniden başladı. Burası sık ağaçların bulunduğu bir arazi." ifadelerini kullandı.
Bölgeden gelen son görüntülerde de alevlerin yeniden büyüdüğü görüldü.
MUĞLA SEYDİKEMER YANGINI
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını dün saat 07.45'te başladı. Bayır Mahallesi'ndeki zirai bir alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.
Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, 50'den fazla yapıda hasara neden oldu. Altı mahalledeki 408 evden, 703 vatandaş tahliye edildi.
Yangın nedeniyle Seydikemer Devlet Hastanesi'nin bazı bölümleri tahliye edildi. Antalya-Fethiye Karayolu kapatıldı.
SEYDİKEMER'DE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, sabah saatlerinde Seydikemer'deki son durumu anlattı.
Seydikemer'de yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğünü söyleyen Merih Ak, "Seydikemer'in üzerine tamamen duman çökmüş durumda. Yer yer alevler var." diye konuştu.
Bazı noktalarda alevlenmelerin olduğu bilgisini veren Merih Ak, hava unsurlarının devreye girerek bu bölgelere müdahale ettiğini söyledi.
FETHİYE YEŞİLÜZÜMLÜ YANGINI
Muğla'daki ikinci yangın Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi'de çıktı.
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözlerle itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki yangından son durumu aktaran NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, "Burada kuvvetli bir rüzgar var. Seydikemer buraya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta. Oradaki kara ekiplerinin bir bölümü buraya kaydırıldı." dedi.
Bölgede havadan müdahalenin de başladığını anlatan Merih Ak, "Hava unsurlarından toplamda 10 helikopter buraya kaydırıldı. Üç uçak yine burada. Yangını söndürmek için yoğun bir çaba var." ifadelerini kullandı.
KUMLUCA YANGININDA SON DURUM
Antalya'da ise Alanya ve Kumluca'daki yangına müdahale sürüyor.
Kumluca ilçesinde devam eden yangının anız yakma sebebiyle başlamış olabileceği değerlendiriliyor.
Kumluca'dan son durumu aktaran NTV Muhabiri Erce Tiren, yangının çok büyük bir alanda etkili olduğunu söyledi.
İlçede 50 evin tahliye edildiğini, 10 evin ise yandığını anlatan Erce Tiren, bölgede elektrik kesintilerinin devam ettiğini anlattı.
Bölgenin turistik bir bölge olduğunu söyleyen Erce Tiren, "Burada çok sayıda turistin olduğunu ifade edelim. Burada konaklayan turistler sahillere akın etti." diye konuştu.
ALANYA'DA BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.
Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yangının Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde etkili olduğunu söyledi.
Nemin düşük, rüzgarın etkili olması nedeniyle çalışmaların güçleştiğini ifade eden Öztürk, "Yangın ormanlık alanda seyrediyor, şu anda yerleşim yerlerine yönelik bir risk bulunmuyor. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın bazı evleri tahliye ettik." dedi.