Muğla Menteşe'deki orman yangını kontrol altında

Muğla'nın Menteşe ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.