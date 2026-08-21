Muğla Menteşe'deki orman yangını kontrol altında
21.08.2026 12:53
Son Güncelleme: 21.08.2026 14:42
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangına; 3 helikopter, 1 uçak, 5 arazöz ve 50 orman işçisi ile müdahale edildi.
Alevler havadan ve karadan bir saatlik müdahale sonucu saat 12.30 itibarıyla kontrol altına alındı.
2 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
İlk belirlemelere göre 2 dekar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.