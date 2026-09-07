Muğla ve Antalya'da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

Yangına, 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir orman işçisi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangının bulunduğu bölgede güvenliğin sağlanması ve ekiplerin çalışmalarını daha rahat sürdürebilmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından önlem alındı.