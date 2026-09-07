Muğla ve Antalya'da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor
07.09.2026 08:21
Muğla'nın Menteşe ve Antalya'nın Serik ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.
Muğla'nın Menteşe ile Antalya'nın Serik ilçelerinde başlayan orman yangınları sürüyor.
Her iki yangında da kuvvetli rüzgar, alevlere müdahaleyi güçleştiriyor.
Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
MUĞLA MENTEŞE'DE ORMAN YANGINI
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
Yaraş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor.
ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN DÜN BAŞLADI
Antalya'nın Serik ilçesinde de alevlerle mücadele ediliyor.
Serik'teki yangın dün orman dışı alanda başlayıp, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramıştı.
Akbaş Mahallesi'ndeki yangında, ihbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
BİR ORMAN İŞÇİSİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangına, 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçisi ile müdahale ediliyor.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir orman işçisi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yangının bulunduğu bölgede güvenliğin sağlanması ve ekiplerin çalışmalarını daha rahat sürdürebilmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından önlem alındı.
KOMANDO BİRLİKLERİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Komando birlikleri de bölgede güvenlik önlemleri alarak ekiplerin çalışmalarına destek verdi.
Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, yangın yönetim merkezinden çalışmaları takip ediyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.