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Muğla ve Balıkesir'de orman yangını. Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi, Fethiye yolu ulaşıma kapatıldı

29.07.2026 09:36

Son Güncelleme: 29.07.2026 15:20

DHA, AA, İHA

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Muğla'nın Seydikemer ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Seydikemer'deki yangında bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Fethiye-Antalya Karayolu da ulaşıma kapatıldı.

Muğla ve Balıkesir'de orman yangını. Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi, Fethiye yolu ulaşıma kapatıldı
DHA

İki ilde orman yangınlarıyla mücadele var. İlk yangın haberi Muğla'dan geldi. Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

 

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI 1
Anadolu Ajansı

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

FETHİYE-ANTALYA KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI 2
Anadolu Ajansı

FETHİYE-ANTALYA KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya Karayolu ulaşıma kapatıldı.

BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ 3
Anadolu Ajansı

BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangın bölgesi içerisinde yer alan bazı evlerde yaşayan vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi.

BAZI EVLER YANDI 4
Anadolu Ajansı

BAZI EVLER YANDI

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın çalışmaları güçleştirdiği ve bazı evlerin de alevlerden etkilendiği belirtildi. Can kaybı yaşanmadı.

VALİ AKBIYIK: 121 EV VE 202 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ 5
IHA

VALİ AKBIYIK: 121 EV VE 202 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık; kentte 5 farklı noktada yangın meydana geldiğini, bunlardan 4'ünün kontrol altına alındığını, Seydikemer'deki yangına müdahalenin ise sürdüğünü söyledi.

 

Yangınla mücadelede 741 personelin görev yaptığını belirten Akbıyık, “Sahada 5 uçak, 18 helikopter, 88 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans aktif olarak kullanılmaktadır. Tedbir amacıyla 121 ev ve 202 vatandaşımız ile Seydikemer Devlet Hastanesi geçici olarak tahliye edilmiştir.” diye konuştu.

HASTANE BOŞALTILDI 6
DHA

HASTANE BOŞALTILDI

Valilikten yapılan açıklamada, yangın bölgesine yaklaşık 2,5 kilometre mesafede bulunan Seydikemer Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ve palyatif bakım bölümlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedildi.

BİR YANGIN HABERİ DE BALIKESİR'DEN GELDİ 8
IHA

BİR YANGIN HABERİ DE BALIKESİR'DEN GELDİ

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda da öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

Havanın aşırı sıcak olması ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Muğla ve Balıkesir'de orman yangını. Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi, Fethiye yolu ulaşıma kapatıldı 9
IHA

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Muğla ve Balıkesir'de orman yangını. Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi, Fethiye yolu ulaşıma kapatıldı 10
IHA

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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