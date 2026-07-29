Muğla ve Balıkesir'de orman yangını. Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi, Fethiye yolu ulaşıma kapatıldı

Muğla Valisi İdris Akbıyık; kentte 5 farklı noktada yangın meydana geldiğini, bunlardan 4'ünün kontrol altına alındığını, Seydikemer'deki yangına müdahalenin ise sürdüğünü söyledi.

Yangınla mücadelede 741 personelin görev yaptığını belirten Akbıyık, “Sahada 5 uçak, 18 helikopter, 88 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans aktif olarak kullanılmaktadır. Tedbir amacıyla 121 ev ve 202 vatandaşımız ile Seydikemer Devlet Hastanesi geçici olarak tahliye edilmiştir.” diye konuştu.