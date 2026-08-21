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Muğla'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

21.08.2026 12:53

İHA, DHA

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Muğla'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
DHA

Muğla'nın Menteşe ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Muğla'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor 1
DHA

Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Muğla'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor 2
IHA

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.