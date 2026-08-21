Muğla'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
21.08.2026 12:53
Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
DHA
Muğla'nın Menteşe ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
DHA
Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
IHA
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.