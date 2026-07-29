Muğla'da orman yangını. Ekiplerin müdahalesi sürüyor
29.07.2026 09:36
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Anadolu Ajansı
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.
DHA
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
DHA
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.