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Muğla'da orman yangını. Ekiplerin müdahalesi sürüyor

29.07.2026 09:36

DHA, AA

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'da orman yangını. Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Anadolu Ajansı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

 

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

Muğla'da orman yangını. Ekiplerin müdahalesi sürüyor 1
DHA

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi.

 

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'da orman yangını. Ekiplerin müdahalesi sürüyor 2
DHA

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.