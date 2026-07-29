Muğla'da orman yangını. Seydikemer Devlet Hastanesi ve evler tahliye edildi, Fethiye yolu ulaşıma kapatıldı
29.07.2026 09:36
Son Güncelleme: 29.07.2026 13:29
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya Karayolu da ulaşıma kapatıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.
FETHİYE-ANTALYA KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya Karayolu ulaşıma kapatıldı.
BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Yangın bölgesi içerisinde yer alan bazı evlerde yaşayan vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi.
3 BOŞ EV YANDI
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın çalışmaları güçleştirdiği bazı evlerin de alevlerden etkilendiği ve 3 boş evin yandığı belirtildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Yangına ilişkin Muğla Valiliği de açıklama yaptı.
Açıklamada; yangına 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı, 2 ambulans ve toplam 373 personelle müdahale edildiği belirtildi.
HASTANE BOŞALTILDI
Çalışmalar kapsamında tedbir amacıyla 43 hanedeki 65 vatandaşın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yangın bölgesine yaklaşık 2,5 kilometre mesafede bulunan Seydikemer Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ve palyatif bakım bölümlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedildi.