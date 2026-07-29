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Muğla'da orman yangını. Seydikemer Devlet Hastanesi ve evler tahliye edildi, Fethiye yolu ulaşıma kapatıldı

29.07.2026 09:36

Son Güncelleme: 29.07.2026 13:29

DHA, AA, İHA

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya Karayolu da ulaşıma kapatıldı.

Muğla'da orman yangını. Seydikemer Devlet Hastanesi ve evler tahliye edildi, Fethiye yolu ulaşıma kapatıldı
DHA

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

 

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI 1
Anadolu Ajansı

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

FETHİYE-ANTALYA KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI 2
Anadolu Ajansı

FETHİYE-ANTALYA KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya Karayolu ulaşıma kapatıldı.

BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ 3
Anadolu Ajansı

BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangın bölgesi içerisinde yer alan bazı evlerde yaşayan vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi.

3 BOŞ EV YANDI 4
Anadolu Ajansı

3 BOŞ EV YANDI

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın çalışmaları güçleştirdiği bazı evlerin de alevlerden etkilendiği ve 3 boş evin yandığı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA 5
IHA

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yangına ilişkin Muğla Valiliği de açıklama yaptı.

 

Açıklamada; yangına 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı, 2 ambulans ve toplam 373 personelle müdahale edildiği belirtildi.

HASTANE BOŞALTILDI 6
DHA

HASTANE BOŞALTILDI

Çalışmalar kapsamında tedbir amacıyla 43 hanedeki 65 vatandaşın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yangın bölgesine yaklaşık 2,5 kilometre mesafede bulunan Seydikemer Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ve palyatif bakım bölümlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedildi.