Muğla'daki orman yangını Antalya Kaş'a sıçradı. Evler, ahırlar ve seralar yandı
29.08.2026 09:24
Son Güncelleme: 30.08.2026 11:40
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde başlayıp Antalya'nın Kaş ilçesinde ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldü.
Seydikemer Korubükü köyü yakınlarında dün saat 10.30 sıralarında tarım alanında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya Kaş sınırlarında kalan ormanlık alana geçti.
SAKLIKENT KANYONU KAPATILDI
Orman yangını Antalya Kaş'taki yerleşim yerlerine ulaştı. NTV Ege Bölge Temsilcisi Merih Ak, yangın nedeniyle Saklıkent Kanyonu'nun ziyaretçilere kapatıldığını aktardı.
BAZI EVLER VE AHIRLAR YANDI
Yangının ardından zarar gören ev, ahır, sera ve bahçelerde hasarın boyutu ortaya çıkmaya başladı.
"ALEVLER SANİYELER İÇİNDE GELDİ"
Yangında buğdayı, arpası, yemleri ve iki ahırı yanan, bir ineği de telef olan Ramazan Güzel, alevlerin kısa sürede bölgeyi sardığını belirterek, "Alevler saniyeler içinde geldi, bizi burada ortaya aldı geçti. Buğdaylarımız, arpalarımız, yemlerimiz, iki tane ahırımız yandı, bir tane ineğimiz telef oldu. Şükür canımız sağ. Evlerimizi kurtardık." dedi.
“EVİM KOMPLE YANDI”
Yangında evi yanan Ramazan Sarı ise alevlerin çok kısa sürede köye ulaştığını anlatarak, "Yapacak bir şey yok, Allah'tan geldi. Muğla sınırından atladı, komple bu köyü sardı. Evim komple gitti, bir şey alamadık. Evin önünde bir araba vardı, o arabayı kurtardım. 15 dakikanın içinde bu köye geçti yangın. Evin yan taraflarında mandalina, portakal ağaçlarım vardı, onlar da komple gitmiş. Dört evlat büyüttüm. O ağaçlara evlatlarımdan fazla önem vermiştim." diye konuştu.
"PALAMUT KÖYÜ'NÜN YÜZDE 80'İ ZARAR GÖRDÜ"
Palamut Mahalle Muhtarı Ramazan Güzel ise yangının Seydikemer yönünden geldiğini belirterek, "Yangın, saat 11.00 sıralarında yakın komşumuz Seydikemer'den bölgemize ulaşan kozalakların 5-6 farklı noktaya sıçramasıyla başladı. Alevler yaklaşık bir saat içinde köye kadar ulaştı. Palamut Köyü'nün yüzde 70 ila 80'i zarar gördü. Seralarımız, zeytin ağaçlarımız, evlerimiz, ahırlarımız yandı. Köylülerimizin seralara diktiği fidanlar bile tamamen zarar gördü." ifadelerini kullandı.
KAŞ'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayarak, Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangını ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangınla mücadelemize destek veren tüm kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
SERİK'TEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA
Antalya'nın Serik ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle zeytinliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
NE OLDU?
Üründü Mahallesi Alaçeşme mevkisindeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, zeytinlik alana da sıçradı. Ekipler, 4 itfaiye aracı, 3 arasöz ve 2 su tankeri ile yangının çevredeki tarım arazilerine, seralara ve yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun mücadele verdi.
Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da traktör ve çeşitli tarım araçlarıyla destek sağladı.
Bazı zeytin ağaçları ve makilik alan yangında zarar gördü, boş olduğu öğrenilen bir konteyner de kullanılamaz hale geldi.
Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.