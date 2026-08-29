Muğla'daki orman yangını Antalya Kaş'a sıçradı. Evler, ahırlar ve seralar yandı

Yangında buğdayı, arpası, yemleri ve iki ahırı yanan, bir ineği de telef olan Ramazan Güzel, alevlerin kısa sürede bölgeyi sardığını belirterek, "Alevler saniyeler içinde geldi, bizi burada ortaya aldı geçti. Buğdaylarımız, arpalarımız, yemlerimiz, iki tane ahırımız yandı, bir tane ineğimiz telef oldu. Şükür canımız sağ. Evlerimizi kurtardık." dedi.



“EVİM KOMPLE YANDI”



Yangında evi yanan Ramazan Sarı ise alevlerin çok kısa sürede köye ulaştığını anlatarak, "Yapacak bir şey yok, Allah'tan geldi. Muğla sınırından atladı, komple bu köyü sardı. Evim komple gitti, bir şey alamadık. Evin önünde bir araba vardı, o arabayı kurtardım. 15 dakikanın içinde bu köye geçti yangın. Evin yan taraflarında mandalina, portakal ağaçlarım vardı, onlar da komple gitmiş. Dört evlat büyüttüm. O ağaçlara evlatlarımdan fazla önem vermiştim." diye konuştu.