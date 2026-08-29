Muğla’dan 5 ülkeye 33 milyon yavru balık ihracatı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Muğla'daki en önemli ve öne çıkan sektörlerden birinin su ürünleri sektörü olduğunu söyledi. “İlimizde toplam 342 su ürünleri üretim tesisi bulunuyor. Bu tesislerde gerçekleştirilen üretim, Türkiye genelindeki üretimin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Yıllık yaklaşık 180 bin ton üretim gerçekleştiriyoruz. İhracata baktığımızda ise yaklaşık 750 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştiriliyor. Ancak sektörümüz sadece dünyanın dört bir yanına balık yetiştirip işleyerek ihraç etmekle kalmıyor, bunun yanında yavru balık ihracatıyla da önemli bir katma değer oluşturuyor. Şu anda gerçekleştirdiğimiz ihracat da bunun önemli bir örneği.” dedi.