Muğla’dan 5 ülkeye 33 milyon yavru balık ihracatı
29.08.2026 12:13
Türkiye’nin yavru balık ihtiyacının yaklaşık yüzde 75’ini karşılayan Muğla’dan geçen yıl 5 ülkeye 33 milyon yavru balık ihraç edildi.
YAKLAŞIK 750 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
Muğla’da faaliyet gösteren 23 deniz balıkları kuluçkahanesinde yıllık yaklaşık 900 milyon yavru balık üretim kapasitesi bulunuyor.
Türkiye’nin yavru balık ihtiyacının yaklaşık yüzde 75’ini karşılayan kentten geçen yıl 5 ülkeye 33 milyon yavru balık ihraç edildi.
Türkiye’nin su ürünleri yetiştiriciliğinde 167 bin ton üretim ve yüzde 26’lık payla ilk sırada yer alan Muğla’da, 342 üretim tesisi faaliyet gösteriyor.
Kentten yıllık yaklaşık 750 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştiriliyor.
Kuluçkahanelerde başta çipura ve levrek olmak üzere üretilen yavru balıklar, Türkiye’deki yetiştiricilik tesislerinin yanı sıra özel donanımlı araç, gemi ve kargo uçaklarıyla yurt dışına gönderiliyor.
"DAHA DA ARTMASINI HEDEFLİYORUZ"
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Muğla'daki en önemli ve öne çıkan sektörlerden birinin su ürünleri sektörü olduğunu söyledi. “İlimizde toplam 342 su ürünleri üretim tesisi bulunuyor. Bu tesislerde gerçekleştirilen üretim, Türkiye genelindeki üretimin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Yıllık yaklaşık 180 bin ton üretim gerçekleştiriyoruz. İhracata baktığımızda ise yaklaşık 750 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştiriliyor. Ancak sektörümüz sadece dünyanın dört bir yanına balık yetiştirip işleyerek ihraç etmekle kalmıyor, bunun yanında yavru balık ihracatıyla da önemli bir katma değer oluşturuyor. Şu anda gerçekleştirdiğimiz ihracat da bunun önemli bir örneği.” dedi.
"TOPLAM 900 MİLYON YAVRU BALIK ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİBİZ"
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, "23 kuluçkahanemizde yavru balık üretimi gerçekleştiriyoruz ve toplam 900 milyon adet yavru balık üretim kapasitesine sahibiz. Geçtiğimiz yıl 33 milyon adet yavru balığı 5 farklı ülkeye ihraç ettik. Bu ülkeler arasında Kuveyt, Umman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Arnavutluk da bulunuyor. Yavru balık ihracatımızın önümüzdeki dönemde daha da artmasını hedefliyoruz" diye konuştu.