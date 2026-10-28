Muğla'yı sağanak vurdu: Bodrum ve Marmaris'te yollar göle döndü

Muğla'da etkili olan sağanak yağış Bodrum, Marmaris ve Dalaman ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, Konacık Mahallesi'nde Bodrum-Turgutreis kara yolunda su birikintilerine neden oldu. Yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar mahsur kaldı.

Atatürk Bulvarı'nda da yağışın ardından su birikintileri oluştu. Bazı araçlar suda kalırken, vatandaşlar ve basın mensupları mahsur kalan sürücülere yardım etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Mandalinci, bölgede geçmiş yıllarda da benzer sorunların yaşandığını ifade etti.