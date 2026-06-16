Muharrem ayı başlangıcı 2026: Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?
16.06.2026 09:55
İslam aleminde rahmet, bereket ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı mukaddes aylardan olan Muharrem ayı 16 Haziran 2026 tarihinde (bugün) başladı. Hicri takvimin ilk ayı ve İslam'ın "haram aylar" olarak nitelendirdiği dört mübarek aydan biri olan Muharrem ayı, 2026 yılı itibarıyla bir kez daha Müslümanları manevi bir iklimde buluşturacak. Peki, 2026 Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?
2026 Muharrem ayı başlangıcıyla birlikte tüm İslam camiası tarafından Muharrem ayının önemi ve ibadetleri araştırılmaya başladı. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamında olan Muharrem ayında oruç tutmam ise müstehabtır. Peki, Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?
MUHARREM NE DEMEK?
Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır.
Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.
Muharrem kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de zaman birimi olan ay adı şeklinde geçmemektedir. Saldırıya maruz kalma dışında, savaşın haram olduğu aylardan bahsedilip Muharrem'le birlikte saygı gösterilmesi emredilmiştir.
MUHARREM AYI İBADETLERİ NELERDİR?
Muharrem ayında namaz kılınmalıdır. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.
Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)
2026 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının onuncu gününe de, âşûrâ günü denmektedir. Resûlullah (s.a.s.), “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir.
Buna göre; 2026 aşure günü 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.
MUHARREM AYINDA OKUNACAK DUALAR
Muharrem ayının ilk gününde herbirinde besmele çekerek bir defaya mahsus, 1000 İHLAS okunursa; Allah c.c., bu alemden kul borsu ile götürmez. Bu ay bol bol istiğfar et.
Muharrem ayının ilk günü; her birinin başında Besmele çekerek (360) defa Ayetel kürsi'yi okursa arkasından 3-5 veya 7 kere;
"Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl!
Bi havlike ve kuvvetike ya azizü ya müteal ve sallalahu aleyhi vesellem."
Derse; dünyada bela görmez, istemediği her şeyden 1 sene boyunca korunur biiznillah. Sağlık ve selamette olur.