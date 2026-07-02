Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında yeni gelişme
02.07.2026 10:56
Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesi Keş Dağı'nda düşmesiyle ilgili 132 kişi hakkında başlatılan soruşturma dosyasında yeni gelişme yaşandı.
Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009'da Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyası Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderildi.
Dosyanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmesinin ardından, soruşturmanın seyrine ilişkin ilk ayrıntılar ortaya çıktı.
20 BEZ TORBA İÇİNDE ANKARA'YA GELDİ
Soruşturma kapsamında yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderilen arşivin, resmi teslim-tesellüm tutanağıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldığı öğrenildi.
Kahramanmaraş'tan gelen adli arşivin 20 bez torba içerisinde muhafaza edilen 190 klasör ile bir karton kutudan oluştuğu belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, olayın tüm yönleriyle yeniden değerlendirileceğini, daha önce hiç soruşturulmamış gibi en baştan ele alınacağını vurguladı.
Mevcut delillerin baştan aşağı yeniden inceleneceğini belirten başsavcılık kaynakları, ihtiyaç duyulması halinde yeni araştırma ve uzman incelemelerinin de yapılacağını kaydetti.
"UCU NEREYE UZANIRSA UZANSIN ÜZERİNE GİDİLECEK"
Soruşturmanın kişi ya da makam ayrımı gözetilmeksizin titizlikle yürütüleceğini ifade eden başsavcılık yetkilileri, sürece ilişkin, "Ucu nereye uzanırsa uzansın üzerine gidilecek. Elde edilecek deliller doğrultusunda gereken her türlü yasal işlem tereddütsüz yapılacaktır." dedi.
NE OLMUŞTU?
Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyası Ankara'ya devredildi. 190 klasörlük adli arşiv de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve beraberindekileri taşıyan helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesi Keş Dağı'nda düşmüştü.
132 kişi hakkında başlatılan soruşturmada 20 Haziran 2016'da "Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı"na dair karar verilmişti. Ailenin itirazı üzerine 2018'de şüpheliler yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına, kararda adı geçen diğer şüpheliler yönünden yapılan itirazların reddine hükmedilmişti.
Ana soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.