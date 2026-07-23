Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması | BBP'den "Alman uzman tehdit edildi" iddiası

Alman uzmanın olay yerindeki çalışmalarının ardından Ankara'da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri ve dönemin resmi kaza kırım heyetiyle yaklaşık dört saat süren bir toplantı gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım, toplantının ardından yaşananların "dosyadaki en önemli soru işaretlerinden biri" olduğunu öne sürdü.

Yıldırım, toplantının ardından Alman uzman Reibel'in, "Ben bu işe bakmıyorum. Bu olayla ilgilenmiyorum." diyerek dosyadan çekildiğini ve Türkiye'den ayrılmak istediğini iddia etti.

Yıldırım, "Dört saatlik toplantıda kendisine ne söylendi ki bu olayla ilgili hiçbir çalışma içerisinde olmayacağını açıkladı? Bizim açımızdan en büyük soru işaretlerinden biri budur." ifadelerini kullanarak, Alman uzmanın Türkiye'den ayrılmasının ardından kendileri dahil çeşitli kişilerle iletişimini kestiğini belirtti.

Alman uzmana yaklaşık 22 kez telefonla ulaşmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım, ulaştıklarında ise kendilerine "Bu konuyla ilgili sizinle görüşmek istemiyorum." dediğini öne sürdü.

Yıldırım ayrıca, 2014 yılında Alman uzmana gönderilen bir mektuba da cevap verilmediğini söyledi.

Alman uzman Reibel'in, Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Baden-Baden'de faaliyet gösteren şirketleri bulunduğunu ve uluslararası kaza araştırma yetkisine sahip olduğunu belirten Yıldırım, Reibel'in dosyanın aydınlatılması açısından kritik öneme sahip olabileceğini savundu.

"TEKNİK İNCELEMELERİNİ PAYLAŞMASINA İZİN VERİLMEDİ"

Dönemin Türkiye'deki resmi kaza kırım heyetiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldırım, heyette görev yapan bazı isimlerin uluslararası kaza kırım araştırma yetkisine sahip olmadıklarını kendi ifadeleriyle dile getirdiklerini öne sürdü.

Buna rağmen uluslararası yetkiye sahip olduğunu belirttiği Alman uzmanın çalışmalarının engellendiğini iddia eden Yıldırım, "Yaptığı teknik incelemeleri Türkiye'deki heyetle paylaşmasına da izin verilmedi. Bizim kafamızdaki en büyük soru işareti, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde bu uzmana ne söylendiğidir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Alman uzman Reibel'in olay yerindeki incelemelerinin ardından Ankara'da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde dönemin yetkilileriyle görüştüğünü, toplantıda dönemin Sivil Havacılık yetkililerinden F.S.'nin de bulunduğunu belirtti.