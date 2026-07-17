Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde 31 Aralık 1954'te doğan, ilk ve orta öğrenimini aynı ilçede, üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tamamlayan Muhsin Yazıcıoğlu, daha 14 yaşındayken Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak siyasete ilk adımını attı.

Yazıcıoğlu, 18 yaşında Ankara'ya geldiğinde Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı, sonraki yıllarda Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

Siyaset yoluna 1978'de Ülkücü Gençlik Derneğinin kurucu genel başkanı olarak devam eden Muhsin Yazıcıoğlu, 1980'de genel başkan müşaviri olarak MHP'de görev aldı.

1980 askeri darbesinin ardından "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda" yargılandığı sırada 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl cezaevinde kalan Yazıcıoğlu, yargılama sonucunda herhangi bir ceza almadı.

Milletine ve devletine bağlılığından hiçbir zaman taviz vermeyen Yazıcıoğlu, 1987'de siyasete kaldığı yerden devam etti, Milliyetçi Çalışma Partisi'nin (MÇP) Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.