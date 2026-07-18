Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni itiraf! "Ölmesini beklemişler"
18.07.2026 13:37
Son Güncelleme: 18.07.2026 13:45
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurulu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili dosyada o dönem Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan bir sanık, ekiplerin kasıtlı olarak olay yerine yönlendirilmediğini itiraf etti. Sanık ayrıca, arama çalışmalarını aksatmak için "yanlış bilgi notu" gönderdiğini de iddia etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden açtığı dosyada gözaltına alınan 27 kişiden 19'unun tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni beyanlar ortaya çıktı.
"KAZADAN SONRA YERİ HEMEN TESPİT EDİLDİ AMA ENKAZ 3 GÜN SONRA BULUNDU"
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 2009 yılında Kahramanmaraş Emniyeti İstahbarat Şubesi'nde görevli olan İsmail Kaya, olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti.
Amacının çalışmaların duraksamasına neden olmak olduğunu belirten Kaya, sahte bilgi notunu dönemin İstihbarat Amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti.
İsmail Kaya, kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu öne sürdü.
Kaya ayrıca, Uçar'ın “Israrla benim bulduğum adrese gitmiyorlar.” dediğini de iddia etti.
KAYIP CİHAZLAR RAPORDA YOK
Kaza kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise emniyetteki ifadesinde helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu.
Mumcuoğlu, "Kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istediğini ancak heyet Başkanı Feridun Seren'in 'Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildi' raporda yazmamıza gerek yok." dediğini iddia etti.
FETÖ'NÜN ROLÜNE İLİŞKİN YENİ DELİLLER
Soruşturma kapsamında kazada FETÖ izi olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştı.
İtirafçı beyanlarına göre, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için "ortadan kaldırın" talimatı verdiği dosyaya girmişti.
SORUŞTURMA HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin helikopter kazasında ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını, "yetkisizlik" kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretmişti.
Ortaya çıkan şüpheli uçuş hareketleri, mahrem imamlar arasındaki yoğun trafik, kripto haberleşme kayıtları ve itirafçı beyanları doğrultusunda genişleyen soruşturmada gözaltı süreci tamamlandı.
MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde 31 Aralık 1954'te doğan, ilk ve orta öğrenimini aynı ilçede, üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tamamlayan Muhsin Yazıcıoğlu, daha 14 yaşındayken Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak siyasete ilk adımını attı.
Yazıcıoğlu, 18 yaşında Ankara'ya geldiğinde Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı, sonraki yıllarda Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüttü.
Siyaset yoluna 1978'de Ülkücü Gençlik Derneğinin kurucu genel başkanı olarak devam eden Muhsin Yazıcıoğlu, 1980'de genel başkan müşaviri olarak MHP'de görev aldı.
1980 askeri darbesinin ardından "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda" yargılandığı sırada 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl cezaevinde kalan Yazıcıoğlu, yargılama sonucunda herhangi bir ceza almadı.
Milletine ve devletine bağlılığından hiçbir zaman taviz vermeyen Yazıcıoğlu, 1987'de siyasete kaldığı yerden devam etti, Milliyetçi Çalışma Partisinin (MÇP) Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.
1993'TE YENİ PARTİ KURDU
Muhsin Yazıcıoğlu, 1991'deki genel seçimlerde tercihli sistemle Sivas'tan milletvekili seçildi ve yaklaşık 1 yıl sonra "Siyasi anlayışımız uyuşmuyor" diyerek bir grup arkadaşıyla MÇP'den ayrıldı.
1993'te kurucu genel başkanı olduğu Büyük Birlik Partisini (BBP) kuran Muhsin Yazıcıoğlu, 24 Aralık 1995 erken genel seçimlerinde ANAP ile yaptıkları ittifakla yeniden Meclis'e girdi.
ANAP'tan 1996'da istifa ederek BBP'ye dönen Yazıcıoğlu, 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde Sivas'tan bağımsız milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi ve seçimden önce bıraktığı Genel Başkanlık görevini yeniden devraldı.
İLK KEZ HELİKOPTER KİRALAMIŞTI
Muhsin Yazıcıoğlu, 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katıldı.
"Hazineden yardım almadan siyaset yapan tek partiyiz. İlk defa helikopter kiralayarak miting yapıyoruz. Seçimlerde iddialıyız." diyen Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düştü.
Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin cansız bedeni, Keş Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkisinde bulundu.
Yazıcıoğlu, 31 Mart 2009'da Kocatepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Muhsin Yazıcıoğlu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tören düzenlendi. Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Taceddin Dergahı'na defnedildi.