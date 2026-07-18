Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni itiraf! "Ölmesini beklemişler"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 2009 yılında Kahramanmaraş Emniyeti İstahbarat Şubesi'nde görevli olan İsmail Kaya, olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti.

Amacının çalışmaların duraksamasına neden olmak olduğunu belirten Kaya, sahte bilgi notunu dönemin İstihbarat Amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti.

İsmail Kaya, kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu öne sürdü.

Kaya ayrıca, Uçar'ın “Israrla benim bulduğum adrese gitmiyorlar.” dediğini de iddia etti.