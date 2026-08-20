Müjdeyi verdi, bu yıl bolluk yaşanacak. Fiyatlar uygun olacak

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Selahattin Arslanbenzer, palamut bolluğunun ekonomik bir fırsat olduğuna değinerek, "Eskişehir'den Türkiye'ye çok müjdeli, çok güzel bir haber vereceğim. Bu sene palamut balığının bolluğu var. Her 3-4 senede bir palamut balığı çıkar, bu sene de çok acayip palamut balığı var. Balıkların ucuz olacağını ve halkın balığa doyacağını düşünüyorum. Şu ekonomik durumda Türkiye'de yenilebilecek, gıda yönünden hem temiz hem güzel hem de en ucuz balıktır. Şimdi palamut çıktığı zaman kilosu aşağı yukarı 200 lirayı geçmeyecek. 200 lirayı geçmediği zaman 1 kilonun üzerindeki balıkla 5 kişi karnını doyuracak. Hem ekonomik yönden hem gıda yönünden çok güzel, hem de denizde hiçbir hile karıştırılmamış bir balık" ifadelerini kullandı.

"PALAMUT HAMSİYİ KOVALAR, HAMSİ YÜZDE 50 DAHA AZ OLACAK"

Palamut bolluğunun hamsi miktarını olumsuz etkileyeceğini dile getiren Arslanbenzer, "Palamudun olduğu yerde hamsi çok az olur. Çünkü palamut hamsiyi her zaman kovalar. Hamsinin olduğu sezon palamut olmaz, palamudun olduğu zaman hamsi olmaz. Hamsi hiç olmayacak anlamına gelmez ama geçen seneye göre yüzde 50 daha az olacak" dedi.