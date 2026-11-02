"Mumya ceset" cinayetinde 19 yıl sonra itiraf. Buzdolabına sığmayınca parçalamışlar

Gözaltına alınan şüphelilerin savcılık ifadelerinde, cinayet gecesine ilişkin ayrıntılar yer aldı.



Şüpheli Ahmet İ.'nin, arkadaşı sıvacı Hikmet Ş.'nin kendisine anlattıklarına dayandırdığı ifadesine göre, Bahaddin Sefer ile Hikmet Ş., Süleyman K. ve Hadi Y., olay gecesi saat 23.00 sıralarında, Sefer’in Barış Mahallesi’ndeki evinde birlikte alkol aldı.

İddiaya göre, alkol masasında oturdukları sırada Süleyman K., Sefer’in arkasından yaklaşarak başına demir çubukla vurdu. Yere düşen Sefer’in üzerine Süleyman K. ve Hadi Y. çullandı. Bu sırada sıvacı Hikmet Ş. elindeki bıçakla Sefer’in boğazını kesti. Sefer’in hayatını kaybettiğinden emin olan şüpheliler, cesedi kilime sardı. Evdeki buzdolabının kapağını sökerek dondurucuyu yan yatıran şüpheliler, cesedi içine yerleştirmek istedi.

Ancak Sefer’in iri yapılı olması nedeniyle ceset dondurucuya sığmadı. Bunun üzerine şüphelilerin, Sefer’in bacaklarını keserek cesedi dondurucuya yerleştirdiği öne sürüldü.

AVLUYA GÖMDÜKLERİ DONDURUCUYA SEDİR GÖRÜNÜMÜ VERMİŞLER

İddiaya göre, cesedi dondurucuya yerleştiren Hikmet Ş. ve Süleyman K., Alsancak Mahallesi’ndeki açık bir depodan inşaat malzemeleri taşıdı. Dondurucu evin avlusuna götürüldü, içerisine beton döküldü ve çevresi tuğlalarla örüldü. Sıvacı Hikmet Ş. tarafından üzeri sıvanan yapıya, oturulacak sedir görünümü verildiği öne sürüldü. Buzdolabının sökülen kapağın ise aynı gece Süleyman K. tarafından taksiyle Yumuktepe Deresi’ne atıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin cinayetin ardından Bahaddin Sefer’e ait altınları, paraları ve ruhsatsız silahı aralarında paylaştıkları ileri sürüldü. Bazı şüpheliler ise cinayetin gerekçesi olarak Bahaddin Sefer'in yıllar öncesinde adının karıştığı taciz olaylarından kaynaklı 'namus meselesi' iddialarını öne sürdü.