Narin Güran cinayetinde yeni gelişme. Güran ailesinin başvurusu reddedildi
27.08.2026 12:34
Son Güncelleme: 27.08.2026 12:44
Narin Güran'ın ailesi, cinayetin "faili meçhul" kapsamında yeniden ele alınmasını talep etti. Başvuru reddedildi.
Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti.
Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet, cesedi taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar ise 17 yıl hapis cezası almıştı.
Yargılamaların ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı.
"FAİLİ MEÇHUL KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLSİN"
Güran ailesi, cinayetin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvuruda bulundu.
Ancak başvuru kabul edilmedi.
Cinayetin, ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığı; dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti kamuoyunun derinden sarsmıştı.
YARGILAMA SÜRECİ
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.
YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ NEVZAT HAKKINDAKİ KARARI BOZMUŞTU
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.
Yeniden hakim karşısına çıkan Bahtiyar, nitelikli olarak çocuğu kasten öldürmeye yardım suçundan takdiri indirim olmaksızın 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.