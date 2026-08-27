Narin Güran cinayetinde yeni gelişme. Güran ailesinin başvurusu reddedildi

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ NEVZAT HAKKINDAKİ KARARI BOZMUŞTU

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.

Yeniden hakim karşısına çıkan Bahtiyar, nitelikli olarak çocuğu kasten öldürmeye yardım suçundan takdiri indirim olmaksızın 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.