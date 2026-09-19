Narin Güran’ın babası Ankara’ya yürümeye başladı

Kızının mezarı başında açıklamalarda bulunan Güran, “Benim bu yola çıkmamın tek sebebi kızımın hakkıdır, kızımın hakikatidir. Ben Narin için değil yollara, ölmeye bile hazırım. Ve Narin’in hakikatini savunan ben biliyorum ki binlerce insan var. Ve ben bu insanlara sesleniyorum. Eğer ben bugün bu yola çıkıyorsam, Narin’in hakikatini savunuyorsam, inanıyorum ki sizler de savunacaksınız. Sizler de bu yola destek vereceksiniz” dedi.