NATO toplantısı ne zaman yapılacak? Türkiye 2. kez ev sahipliği yapacak

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, kentte gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesindeki güvenlik tedbirleri kapsamında, yaklaşık 56 bin güvenlik personelinin görev alacağını bildirdi.

Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde 49 bine yakın emniyet teşkilatı personeli ve 7 bine yakın jandarma olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personelinin tedbirler kapsamında görev alacağı bilgisini veren Tandoğan, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yapılan değerlendirme ve çalışmalarda yaklaşık 900'e yakın şok uygulama yapıldı, tüm detaylar değerlendiriliyor. Günübirlik evlerden kiralık araçlara, park ve bahçelerden liderlerin konaklayacağı yerlerin çevresi, programların yapılacağı yerler çevresi gibi tüm risk analizleri çerçevesinde uygulamalarımız çok katmanlı, dinamik şekilde artarak devam ediyor. Bizim buradaki önceliğimiz, devlet liderlerinin ve heyetlerin sorunsuz şekilde bu zirveyi tamamlayıp ülkemizden mutlu şekilde ayrılmaları, bizim üzerimize düşen görev bu."