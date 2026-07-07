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NATO ülkeleri listesi 2026: NATO'da kaç ülke var? NATO Zirvesine hangi ülkeler katılacak?

07.07.2026 09:37

Aydın Kayar

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Ankara'da gerçekleşecek tarihi NATO liderler zirvesi öncesinde, kaç ülkenin yer aldığı ve hangi ülkelerin Ankara'daki zirveye katılacağı merak ediliyor. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, İttifak'ın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Peki, NATO'da kaç ülke var? NATO Zirvesine hangi ülkeler katılacak?

NATO ülkeleri listesi 2026: NATO'da kaç ülke var? NATO Zirvesine hangi ülkeler katılacak?
Anadolu Ajansı

NATO ittifak tarihinin en önemli toplantılarından birine sahne olan NATO İstanbul 2004 Zirvesi'nin ardından Türkiye, bu kez de "belirsizlikler çağı" olarak adlandırılan dönemde dünya liderlerini Ankara'da ağırlayacak. Kritik zirve öncesinde birçok kişi NATO'da kaç ülkenin yer aldığını ve NATO Zirvesine hangi ülkelerin katılacağını merak ediliyor. Peki, NATO'da kaç ülke var? NATO Zirvesine hangi ülkeler katılacak? İşte NATO'ya üye ülkeler listesi.

NATO'DA KAÇ ÜLKE VAR? 1
Anadolu Ajansı

NATO'DA KAÇ ÜLKE VAR?

Kuzey Atlantik İttifakı (NATO), 1949 yılında 12 kurucu üye ülke tarafından Washington'da imzalanan antlaşmayla kuruldu. Yıllar içinde gerçekleşen genişleme dalgalarıyla büyüyen askeri ve siyasi pakt içinde resmi olarak 32 üye ülke bulunuyor.

NATO ülkeleri listesi 2026: NATO'da kaç ülke var? NATO Zirvesine hangi ülkeler katılacak? 2
Anadolu Ajansı

İttifakın gücünü artıran ve NATO'ya dahil olan son 2 ülke ise Finlandiya ve ardından İsveç oldu. İki ülke resmi katılım süreçlerini pürüzsüzce tamamlayarak NATO'nun en yeni üyeleri olmuşlardır.

NATO ZİRVESİNE HANGİ ÜLKELER KATILACAK? 3
Anadolu Ajansı

NATO ZİRVESİNE HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesine katılacak ülkeler belli oldu. NATO üyesi olan 32 devlet ve hükümet başkanı zirvede olacak.

 

İşte o ülkeler:

 

Türkiye

 

Fransa

 

Litvanya

 

ABD

 

Hollanda

 

Romanya

 

Belçika

 

İtalya

 

Slovakya

 

Birleşik Krallık

 

İzlanda

 

Slovenya

 

Danimarka

 

Kanada

 

Bulgaristan

 

Norveç

 

Lüksemburg

 

Estonya

 

Portekiz

 

Yunanistan

 

Arnavutluk

 

Almanya

 

İspanya

 

Hırvatistan

 

Polonya

 

Çekya

 

Karadağ

 

Macaristan

 

Letonya

 

Kuzey Makedonya

 

Finlandiya

 

İsveç