NATO ülkeleri listesi 2026: NATO'da kaç ülke var? NATO Zirvesine hangi ülkeler katılacak?
07.07.2026 09:37
Ankara'da gerçekleşecek tarihi NATO liderler zirvesi öncesinde, kaç ülkenin yer aldığı ve hangi ülkelerin Ankara'daki zirveye katılacağı merak ediliyor. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, İttifak'ın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Peki, NATO'da kaç ülke var? NATO Zirvesine hangi ülkeler katılacak?
NATO ittifak tarihinin en önemli toplantılarından birine sahne olan NATO İstanbul 2004 Zirvesi'nin ardından Türkiye, bu kez de "belirsizlikler çağı" olarak adlandırılan dönemde dünya liderlerini Ankara'da ağırlayacak. Kritik zirve öncesinde birçok kişi NATO'da kaç ülkenin yer aldığını ve NATO Zirvesine hangi ülkelerin katılacağını merak ediliyor. Peki, NATO'da kaç ülke var? NATO Zirvesine hangi ülkeler katılacak? İşte NATO'ya üye ülkeler listesi.
NATO'DA KAÇ ÜLKE VAR?
Kuzey Atlantik İttifakı (NATO), 1949 yılında 12 kurucu üye ülke tarafından Washington'da imzalanan antlaşmayla kuruldu. Yıllar içinde gerçekleşen genişleme dalgalarıyla büyüyen askeri ve siyasi pakt içinde resmi olarak 32 üye ülke bulunuyor.
İttifakın gücünü artıran ve NATO'ya dahil olan son 2 ülke ise Finlandiya ve ardından İsveç oldu. İki ülke resmi katılım süreçlerini pürüzsüzce tamamlayarak NATO'nun en yeni üyeleri olmuşlardır.
NATO ZİRVESİNE HANGİ ÜLKELER KATILACAK?
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesine katılacak ülkeler belli oldu. NATO üyesi olan 32 devlet ve hükümet başkanı zirvede olacak.
İşte o ülkeler:
Türkiye
Fransa
Litvanya
ABD
Hollanda
Romanya
Belçika
İtalya
Slovakya
Birleşik Krallık
İzlanda
Slovenya
Danimarka
Kanada
Bulgaristan
Norveç
Lüksemburg
Estonya
Portekiz
Yunanistan
Arnavutluk
Almanya
İspanya
Hırvatistan
Polonya
Çekya
Karadağ
Macaristan
Letonya
Kuzey Makedonya
Finlandiya
İsveç