NATO ülkeleri listesi 2026: NATO'da kaç ülke var? NATO Zirvesine hangi ülkeler katılacak?

NATO ittifak tarihinin en önemli toplantılarından birine sahne olan NATO İstanbul 2004 Zirvesi'nin ardından Türkiye, bu kez de "belirsizlikler çağı" olarak adlandırılan dönemde dünya liderlerini Ankara'da ağırlayacak. Kritik zirve öncesinde birçok kişi NATO'da kaç ülkenin yer aldığını ve NATO Zirvesine hangi ülkelerin katılacağını merak ediliyor. Peki, NATO'da kaç ülke var? NATO Zirvesine hangi ülkeler katılacak? İşte NATO'ya üye ülkeler listesi.