NATO zirvesi kapalı yollar haritası: Ankara'da NATO Zirvesi nedeniyle hangi yollar kapalı olacak?

NATO zirvesi nedeniyle hangi yolların kapalı olacağı, Ankara'da ikamet eden birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Zirveye katılacak olan dünya liderlerinin ve delegasyonların güvenliği ile lojistik akışını sağlamak amacıyla kilometrelerce uzunluktaki ana bulvarlar, caddeler ve bağlantı yolları sivil araç ile yaya trafiğine kapatılacak ya da kontrollü kısıtlamaya tabi tutulacak. Peki, Ankara'da hangi yollar kapalı olacak? NATO Zirvesi kapalı yollar haritasında nereler var?