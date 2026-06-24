NATO zirvesi kapalı yollar haritası: Ankara'da NATO Zirvesi nedeniyle hangi yollar kapalı olacak?
24.06.2026 12:40
Türkiye'nin başkenti Ankara, dünya diplomasisinin en büyük ve en kritik buluşmalarından birine sahne olmaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kentte adeta "güvenlik alarmı" verildi. Ankara Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan dev güvenlik protokolü kapsamında, başkentin en kritik noktalarında "Kırmızı Alan" uygulamasına geçilecek. Peki, Ankara'da NATO Zirvesi nedeniyle hangi yollar kapalı olacak?
NATO zirvesi nedeniyle hangi yolların kapalı olacağı, Ankara'da ikamet eden birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Zirveye katılacak olan dünya liderlerinin ve delegasyonların güvenliği ile lojistik akışını sağlamak amacıyla kilometrelerce uzunluktaki ana bulvarlar, caddeler ve bağlantı yolları sivil araç ile yaya trafiğine kapatılacak ya da kontrollü kısıtlamaya tabi tutulacak. Peki, Ankara'da hangi yollar kapalı olacak? NATO Zirvesi kapalı yollar haritasında nereler var?
NATO ZİRVESİNDE HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?
Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, Esenboğa Havalimanı çevresi, zirvenin yapılacağı alan, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde kırmızı alan uygulaması yapılacak.
Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek.
Söz konusu bölgelere araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde sağlanacak. Delegasyonların konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde de güvenlik tedbirleri artırılacak.
40 BİN EMNİYET VE JANDARMA PERSONELİ SAHADA OLACAK
Zirve süresince 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak. Güvenlik tedbirlerine sivil polisler de destek verecek.
Ankara genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek.
Esenboğa Havalimanı ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak. Havalimanına yurt dışından yapılacak uçuşlara kısıtlama getirilecek.
GÜVENLİK TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK
NATO zirvesi dolayısıyla başkentte güvenlik ve ulaşım tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak.
Bu kapsamda, kentte 1-15 Temmuz arasında gösteri ve yürüyüşlere izin verilmeyecek.
Ankara'ya giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıklaştırılacak. Zirveye katılacak delegasyonların yanı sıra lider eşlerinin katılacağı kültürel gezi programları için de ayrı güvenlik planlaması yapılacak.
Yurt dışında eylemlere karıştığı ve güvenlik birimlerince takip edildiği bildirilen kişilerin Türkiye'de olası protesto girişimlerinde yer almalarını önlemek amacıyla ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı yapılacak. Bu kapsamda, haklarında istihbarat raporu bulunan kişilerin Esenboğa Havalimanı'ndan başkente girişine izin verilmeyecek.
Hazırlıklar, geçen yılki NATO Zirvesi'ne yaklaşık 6 bin kişinin katılması dikkate alınarak en az bu büyüklükte bir katılım senaryosuna göre yürütülüyor.