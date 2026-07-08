NATO Zirvesi kararları 2026: Ankara NATO Zirvesi'nde hangi kararlar alındı? Sonuç bildirgesine göre 5 madde
08.07.2026 16:14
Son Güncelleme: 08.07.2026 16:52
Milyonlarca insanın gözünü kilitlediği 36. NATO Liderler Zirvesi'nde tarihi anlar yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kritik oturumların ardından, İttifak'ın geleceğini şekillendirecek olan NATO Ankara Zirvesi Sonuç Bildirgesi resmen kamuoyuna duyuruldu. Peki, NATO Zirvesi'nde hangi kararlar alındı? İşte o 5 madde.
36. NATO Liderler Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından NATO tarafından alınan kararlar vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 32 üye ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen zirvenin ardından 5 maddelik sonuç bildirgesi yayımlandı. Peki, NATO Zirvesi'nde hangi kararlar alındı?
İşte sonuç bildirgesine göre o 5 madde:
1- Biz, Kuzey Atlantik İttifakı Devlet ve Hükümet Başkanları olarak, Washington Antlaşması'nın 5. Maddesi kapsamındaki kolektif savunmamıza ve transatlantik bağına olan sarsılmaz bağlılığımızı teyit etmek üzere Ankara'da bir araya geldik. Birimize yapılan saldırı, hepimize yapılmış sayılır. Birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz, özgür ve demokratik uluslardan oluşan İttifakımızdaki bir milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam etmektedir. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derecelik yaklaşımımıza olan bağlılığımızı sürdürüyoruz.
2- Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliğine ve istikrarına oluşturduğu uzun vadeli tehdide ve devam eden terör tehdidine karşı koymak amacıyla Müttefikler, Lahey savunma taahhüdünü yerine getirmektedir. 2025 yılında Avrupalı Müttefikler ve Kanada, temel savunma gereksinimlerine yönelik yatırımlarını 139 milyar dolardan fazla artırmıştır. Yatırımlarımız sanayi tabanımızı ve dayanıklılığımızı güçlendirirken, ihtiyacımız olan yetenekleri de sağlamaktadır. Bugün Ankara'da, 50 milyar doları aşan yeni tedarikleri duyuruyor; kolektif üretim kapasitesini genişletmeyi ve inovasyonu hızlandırmak için sanayi sektörüyle birlikte çalışmayı taahhüt ediyoruz. Müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürecek ve savunma sanayisi derinliğini ve işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için NATO'nun ortaklıklarından yararlanacağız.
3- Geleceği inşa ediyoruz: Daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa - modernleşmiş bir İttifak. Avrupalı Müttefikler ve Kanada, ABD ile birlikte çalışarak İttifak'ın savunması için daha fazla sorumluluk üstlenmektedir. NATO'nun caydırıcılığı ve savunması; uzay ve siber varlıklarla desteklenen nükleer, konvansiyonel ve füze savunma yeteneklerinin uygun bir bileşimine dayanmaktadır. Muharebe avantajımızı korumaya kararlıyız. Silahlı kuvvetlerimizi konuşlandırma, etkinleştirme ve idame ettirme yeteneğimize yatırım yapıyor; derin hassas vuruş, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, ileri teknolojiler ve istihbarat yetenekleri dahil olmak üzere tüm alanlardaki yetenek hedeflerimize ulaşıyoruz. Birlikte çalışabilir bir transatlantik savaş bulutu geliştiriyor ve güçlü yapay zeka modellerini benimsiyoruz.
4- Ukrayna transatlantik güvenliğine katkıda bulunmaktadır ve Müttefikler, Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına yönelik sarsılmaz desteğimizde birlik içindedir. Avrupalı Müttefikler ve Kanada artık Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımının büyük çoğunluğunu ikili ve çok taraflı yollarla finanse etmektedir. Müttefikler bu desteğin adil, öngörülebilir ve uzun vadede sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizmektedir. Müttefikler 2026 yılı için Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim alanlarında 70 milyar avro taahhüt etmekte ve 2027 yılında da en az bu seviyeleri korumaya yönelik egemen taahhütlerini teyit etmektedir. Bu amaçla, Avrupa Birliği'nin Ukrayna Destek Kredisi aracılığıyla Ukrayna'ya çok yıllı finansman sağlama kararını memnuniyetle karşılıyoruz.
5- İttifak; daha geniş güvenlik ortamımızı tanımlayan stratejik rekabete, yaygın istikrarsızlığa, hibrit tehditlere ve tekrarlanan şoklara yanıt vermeye ve bunlara uyum sağlamaya devam etmektedir. Müttefikler, İran'ın asla nükleer bir silaha sahip olmaması gerektiğini yinelemekte ve İran'ı Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğüne tam saygı göstermeye çağırmaktadır.