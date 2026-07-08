NATO Zirvesi kararları 2026: Ankara NATO Zirvesi'nde hangi kararlar alındı? Sonuç bildirgesine göre 5 madde

3- Geleceği inşa ediyoruz: Daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa - modernleşmiş bir İttifak. Avrupalı Müttefikler ve Kanada, ABD ile birlikte çalışarak İttifak'ın savunması için daha fazla sorumluluk üstlenmektedir. NATO'nun caydırıcılığı ve savunması; uzay ve siber varlıklarla desteklenen nükleer, konvansiyonel ve füze savunma yeteneklerinin uygun bir bileşimine dayanmaktadır. Muharebe avantajımızı korumaya kararlıyız. Silahlı kuvvetlerimizi konuşlandırma, etkinleştirme ve idame ettirme yeteneğimize yatırım yapıyor; derin hassas vuruş, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, ileri teknolojiler ve istihbarat yetenekleri dahil olmak üzere tüm alanlardaki yetenek hedeflerimize ulaşıyoruz. Birlikte çalışabilir bir transatlantik savaş bulutu geliştiriyor ve güçlü yapay zeka modellerini benimsiyoruz.