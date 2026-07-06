NATO Zirvesi ne zaman başlıyor? ABD Başkanı Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek?
06.07.2026 09:51
Son Güncelleme: 06.07.2026 10:01
NATO Zirvesi için geri sayım başladı. İttifak tarihinin en kritik buluşmalarından biri olarak gösterilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya geleceği tarih yakından takip ediliyor.
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi tarihi, tüm Türkiye tarafından takından takip ediliyor. İstanbul'un ardından Türkiye'de 2. kez gerçekleştirilecek olan zirve öncesinde ayrıntılar merak ediliyor. Peki, NATO Zirvesi ne zaman başlıyor? ABD Başkanı Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek?
NATO ZİRVESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye, uluslararası diplomasinin en önemli kararlarının alınacağı tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Başkent Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 36. NATO Zirvesi kapsamında, ittifak üyesi devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli lider, bakan, üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi Türkiye'de bir araya gelecek.
Binlerce yabancı misafirin ağırlanacağı zirve, küresel güvenlik mimarisinin geleceğini şekillendirecek.
TÜRKİYE 2. KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Türkiye, 2004 yılındaki İstanbul Zirvesi'nin ardından tarihinde ikinci kez bu denli büyük bir NATO zirvesine ev sahipliği yapmış olacak.
TRUMP ANKARA'YA NE ZAMAN GELECEK?
ABD Başkanı Donald Trump, zirve ve öncesindeki ziyaret için 7 Temmuz'da Ankara'da olacak. Trump, ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullanacağı yeni "Boeing 747" tipi Air Force One uçağıyla Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Trump'ı Beştepe'de resmi törenle karşılayacak. Trump'ın makam aracına atlı birlikler eşlik edecek.
MASADAKİ 32 İTTİFAK ÜYESİ ÜLKE
Zirveye katılan ve haritada sınırları belirtilen NATO üyesi ülkelerin tam listesi şu şekilde:
Türkiye, Fransa, Litvanya, ABD, Hollanda, Romanya, Belçika, İtalya, Slovakya, Birleşik Krallık, İzlanda, Slovenya, Danimarka, Kanada, Bulgaristan, Norveç, Lüksemburg, Estonya, Portekiz, Yunanistan, Arnavutluk, Almanya, İspanya, Hırvatistan, Polonya, Çekya, Karadağ, Macaristan, Letonya, Kuzey Makedonya, Finlandiya ve İsveç.