36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi tarihi, tüm Türkiye tarafından takından takip ediliyor. İstanbul'un ardından Türkiye'de 2. kez gerçekleştirilecek olan zirve öncesinde ayrıntılar merak ediliyor. Peki, NATO Zirvesi ne zaman başlıyor? ABD Başkanı Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek?