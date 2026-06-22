NATO Zirvesi ne zaman, nerede yapılacak? 2026 NATO Liderler Zirvesi tarihi
22.06.2026 13:46
Dünya diplomasisinin kalbi Türkiye’de atmaya hazırlanıyor. Küresel çapta jeopolitik dengelerin yeniden şekillendiği, savunma stratejilerinin ve ittifak içi dayanışmanın en üst düzeyde masaya yatırılacağı NATO Zirvesi bu yıl Ankara'da düzenlenecek. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek olan dev buluşma için resmi takvim açıklandı. NATO Zirvesi ne zaman ve nerede düzenlenecek?
Uluslararası siyaseti yakından takip eden milyonlarca kişi arama motorlarında "NATO Zirvesi ne zaman?", "2026 NATO Zirvesi nerede yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte dünya liderlerini ağırlayacak olan 36. NATO Liderler Zirvesi'nin kesinleşen tarihi.
2026 NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO'ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları 28-29 Haziran'da İstanbul'da bir araya gelecek.
TÜRKİYE 2. KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Türkiye, 2004 yılındaki İstanbul Zirvesi'nin ardından tarihinde ikinci kez bu denli büyük bir NATO zirvesine ev sahipliği yapmış olacak.
PARLAMENTERLER ZİRVESİ İSTANBUL'DA
İstanbul'daki zirveye, 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanlarının yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Marcos Perestrello, NATO PA Başkanlık Divanı üyeleri ve diğer üst düzey temsilcilerin katılması bekleniyor.
NATO PA tarafından 2024'ten itibaren ev sahibi ülkelerle işbirliği içinde düzenlenmeye başlanan Zirve, NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişine imkan sağlayan önemli bir platform niteliği taşıyor. Toplantının, müttefik ülkeler arasında parlamenter eş güdüm ve diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunması amaçlanıyor.
İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi, ABD ve Belçika'da düzenlenenlerin ardından üçüncü zirve olma özelliği taşıyor.