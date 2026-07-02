NATO zirvesi ne zaman yapılacak? Türkiye 2. kez ev sahipliği yapacak
02.07.2026 09:24
Son Güncelleme: 02.07.2026 11:11
Uluslararası diplomasinin kalbi önümüzdeki hafta Türkiye'de atacak. Dünya genelinde artan jeopolitik gerilimler ve savunma stratejilerinin yeniden masaya yatırıldığı bir dönemde, gözler kritik kararların alınacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne çevrildi. NATO Zirvesi, 2004 yılındaki tarihi İstanbul Zirvesi'nden tam 22 yıl sonra Türkiye ikinci kez ev sahipliği yapacak. NATO zirvesi ne zaman yapılacak?
2026 NATO zirvesi tarihi, tüm vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ankara'da gerçekleştirilecek bu tarihi zirve, katılımcı profili açısından da küresel basının odağında yer alıyor. Peki, NATO zirvesi ne zaman yapılacak?
2026 NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO'ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları 28-29 Haziran'da İstanbul'da bir araya geldi.
TÜRKİYE 2. KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Türkiye, 2004 yılındaki İstanbul Zirvesi'nin ardından tarihinde ikinci kez bu denli büyük bir NATO zirvesine ev sahipliği yapmış olacak.
56 BİN GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV ALACAK
Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, kentte gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesindeki güvenlik tedbirleri kapsamında, yaklaşık 56 bin güvenlik personelinin görev alacağını bildirdi.
Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde 49 bine yakın emniyet teşkilatı personeli ve 7 bine yakın jandarma olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personelinin tedbirler kapsamında görev alacağı bilgisini veren Tandoğan, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar yapılan değerlendirme ve çalışmalarda yaklaşık 900'e yakın şok uygulama yapıldı, tüm detaylar değerlendiriliyor. Günübirlik evlerden kiralık araçlara, park ve bahçelerden liderlerin konaklayacağı yerlerin çevresi, programların yapılacağı yerler çevresi gibi tüm risk analizleri çerçevesinde uygulamalarımız çok katmanlı, dinamik şekilde artarak devam ediyor. Bizim buradaki önceliğimiz, devlet liderlerinin ve heyetlerin sorunsuz şekilde bu zirveyi tamamlayıp ülkemizden mutlu şekilde ayrılmaları, bizim üzerimize düşen görev bu."