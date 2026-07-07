NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu. Macaristan Başbakanı turist oldu

Fatih Belediye Başkanı, gezi sonrası sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Peter Magyar ile olan fotoğrafını da paylaşımında yer veren Ergün Turan, "İstanbul'un hafızasında önemli bir yere sahip olan hisarımızı birlikte gezerek devam eden çalışmalarımızı paylaşma imkânı bulduk. “Kıymetli ziyaretleri dolayısıyla Sayın Başbakana ve Sayın Başkonsolosa teşekkür ederim.” dedi.