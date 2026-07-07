NATO Zirvesi programı 7-8 Temmuz 2026: Ankara NATO Zirvesi ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?
07.07.2026 09:03
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Türkiye’nin ev sahipliğinde bugün başlayacak. Türkiye'nin 2004 yılındaki İstanbul Zirvesi'nin ardından ikinci kez ev sahipliği yaptığı bu dev organizasyon, başkent Ankara'da dünya liderlerini ağırlayacak. Gözler ise NATO Zirvesi'nin bugün ve yarınki programına çevrildi. 7-8 Temmuz Ankara NATO Zirvesi ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?
2026 NATO Zirvesi programı, dünya diplomasisini yakından takip edecek birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, iki gün boyunca Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. 2 gün sürecek NATO Zirvesi'nin programı ise netleşti. Peki, 7-8 Temmuz Ankara NATO Zirvesi ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?
2026 NATO ZİRVESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
36. NATO Zirvesi, 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00'da Ankara'da, Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan liderler toplantısı, iki gün sürecek ve 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü yayımlanacak ortak bildiriyle tamamlanacak.
NATO ZİRVESİ'NİN PROGRAMI 2026
NATO Zirvesi, bu sabah saat 10.00'da Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, forumda açılış konuşmasını yapacak.
Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuşma yapması bekleniyor.
NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu, NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini ve sanayiyi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek.
TRUMP ÖĞLE SAATLERİNDE ANKARA'YA GELECEK
ABD Başkanı Donald Trump da zirve ve öncesindeki ziyaret için 7 Temmuz'da Ankara'da olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Trump'ı Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.
Trump'ın makam aracına atlı birlikler eşlik edecek.
Tören sonrası önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.
İki ülke arasında başta milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak.
Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor.
LİDERLER VE EŞLERİ YEMEKTE BULUŞACAK
Bugün Beştepe'de saat 17.00'de üye ülkelerin Dışişleri Bakanları, İstanbul İşbirliği Girişimi (İİİ/ICI) üyesi ülkeler Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcileriyle bir araya gelecek.
Aynı saatlerde ise Ay Yıldız Karargahı'nda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon gerçekleştirilecek.
AKŞAM RESEPSİYON DÜZENLENECEK
Yine Beştepe'de de saat 18.30'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon ve akşam yemeği düzenlenecek.
Zirvenin ilk gün akşamında 19.45'te ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi Çalışma Yemeği, 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları Düzeyinde Çalışma Yemeği gerçekleştirilecek.
ZİRVENİN 2. GÜNÜ
Zirvenin 2'nci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak.
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte, liderleri karşılayacak, ayrı ayrı tebrik edecek. Törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek.
Saat 11.15'te düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi'nin Devlet ve Hükümet Başkanları Düzeyinde Toplantısı'ndan sonra 15.00'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın toplantısı gerçekleştirecek.
Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Ayrıca liderler arasında da pek çok temas ve görüşme yapılması bekleniyor.