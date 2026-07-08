NATO Zirvesi resepsiyonunda dikkat çeken bakışlar. İzlanda Başbakanı'nın Beştepe'ye girişi gündem oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı olarak düzenlenen yemek öncesinde Erdoğan ve Emine Erdoğan, konuk liderleri ve eşlerini Cumhurbaşkanlığı Ana Binası’nın merdivenlerinde karşıladı.

O liderlerden biri de İzlanda Başbakan'ı Kristrún Frostadóttir oldu.