NATO Zirvesi resepsiyonunda dikkat çeken bakışlar. İzlanda Başbakanı'nın Beştepe'ye girişi gündem oldu
08.07.2026 10:06
Son Güncelleme: 08.07.2026 10:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde dün akşam Başkent'te düzenlenen NATO Zirvesi resepsiyonuna İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadottir'in bakışları damga vurdu. Frostadottir'in Beştepe'ye giriş anı sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı olarak düzenlenen yemek öncesinde Erdoğan ve Emine Erdoğan, konuk liderleri ve eşlerini Cumhurbaşkanlığı Ana Binası’nın merdivenlerinde karşıladı.
O liderlerden biri de İzlanda Başbakan'ı Kristrún Frostadóttir oldu.
Henüz 38 yaşında olan ve ülkesinin en genç liderleri arasında yer alan Frostadottir makam aracından indiği andan itibaren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bakışları bir hayli dikkat çekti.
Genç başbakanın Külliye'ye giriş yaptığı sırada çevresindeki detayları ilgiyle izlediği o anlar, kısa sürede internet platformlarında ve sosyal medyada geniş bir yankı buldu.