NATO Zirvesi sonrası bir büyük zirve daha: 120 bin kişi gelecek, otellerde yer kalmadı
12.07.2026 10:20
Türkiye, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından uluslararası bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından bu kez gözler Antalya'da gerçekleşecek COP31 toplantısına çevrildi.
Dünyanın en önemli organizasyonlarından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında her yıl düzenlenen Taraflar Konferansı (Conference of the Parties) 31'inci toplantısı (COP31), 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.
COP31 için Antalya'da 100'ün üzerinde devlet ve hükümet başkanı, 400'ün üzerinde bakan, çok sayıda milletvekili, devlet görevlileri, uluslararası sivil toplum örgütleri temsilcileri, gazeteciler gibi 196 ülkeden 80 ile 120 bin arasında ziyaretçi ve toplamda 2 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik bekleniyor.
EN YOĞUN TALEP KALEİÇİ'NE
Turizmde Antalya için sezonun kapanma dönemine denk gelen bu tarihlerde COP31 dolayısıyla otellerde yoğunluk yaşanacak.
COP31 sürecinde beş yıldızlı lüks otellerin bulunduğu Belek ve Kundu bölgelerinde devlet başkanları, bakanlar, devlet görevlileri düzeyinde üst düzey konaklamalar gerçekleşecek.
Etkinliğe daha çok münferit katılacak olanların konaklayacağı adreslerin başında ise Antalya'nın tarihi ve turistik merkezi konumundaki Kaleiçi geliyor.
OTELLER TAMAMEN DOLDU
COP31 döneminde Kaleiçi'nde otellerin neredeyse tamamen dolu olduğunu açıklayan Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Birliği (ANTOB) Başkanı Alp Özel, "O dönemle ilgili herkes dolu, kapalı gişeyiz diyebilirim." dedi.
Kaleiçi çevresindeki Balbey, Tahılpazarı, Elmalı Mahallesi, Lara, Barınaklar, Güzeloba bölgesindeki turistik otellerin de dolduğunu söyleyen Özel, "Başta Kaleiçi olmak üzere COP31 için gelecekler için münferit ve şehir merkezinden COP31 alanına tramvayla ulaşım imkanı da çok önemli." şeklinde konuştu.
Bütün küçük ve orta ölçekli otellerde ciddi doluluk yaşanacağını belirten Alp Özel, "Kasım ayı için çok umutluyuz. Şehir merkezinde, Lara bölgesinde, Kaleiçi'nde, Konyaaltı'nda rezervasyon akışı devam ediyor. Mutluluk verici bir gelişme bizler için." ifadelerini kullandı.
BİRÇOK ÜLKEDEN TALEP VAR
Kaleiçi'nde otel işleten Mehmet Utkan Çobancoğlu, hem kendi hem de komşu işletmeler açısından kasım ayının ilk haftasından itibaren rezervasyonların ciddi düzeyde olduğunu söyledi.
İsveç, Norveç, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri gibi yerlerden gazeteci ve görevlilerin rezervasyon yaptıklarını anlatan Çobanoğlu, "Bazı tesisler yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Özellikle erken rezervasyon kampanyası yapan tesisler otellerini doldurmuş durumda." diye konuştu.
"15 GÜN GÜZEL SEZON GEÇİRECEĞİZ"
Kaleiçi'nde pansiyon işleten Sedat Sabah ise COP31 süreci için büyük ilgi olduğunu belirterek, "15 gün güzel sezon geçireceğiz. Birleşmiş Milletler'in düzenlediği bir organizasyon olduğu için her ülkeden geliyor rezervasyon. Aynı şekilde diğer işletmeler de rezervasyon alıyor. Hepimiz doluya yakınız şu anda." dedi.