NATO Zirvesi sonrası bir büyük zirve daha: 120 bin kişi gelecek, otellerde yer kalmadı

COP31 döneminde Kaleiçi'nde otellerin neredeyse tamamen dolu olduğunu açıklayan Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Birliği (ANTOB) Başkanı Alp Özel, "O dönemle ilgili herkes dolu, kapalı gişeyiz diyebilirim." dedi.

Kaleiçi çevresindeki Balbey, Tahılpazarı, Elmalı Mahallesi, Lara, Barınaklar, Güzeloba bölgesindeki turistik otellerin de dolduğunu söyleyen Özel, "Başta Kaleiçi olmak üzere COP31 için gelecekler için münferit ve şehir merkezinden COP31 alanına tramvayla ulaşım imkanı da çok önemli." şeklinde konuştu.

Bütün küçük ve orta ölçekli otellerde ciddi doluluk yaşanacağını belirten Alp Özel, "Kasım ayı için çok umutluyuz. Şehir merkezinde, Lara bölgesinde, Kaleiçi'nde, Konyaaltı'nda rezervasyon akışı devam ediyor. Mutluluk verici bir gelişme bizler için." ifadelerini kullandı.