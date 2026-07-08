NATO Zirvesi'nde akşam yemeğini iki Michelin yıldızlı Fatih Tutak hazırladı

32 liderlerine sunulan menüde Türkiye’nin farklı bölgelerinden lezzetler tanıtıldı.

Menüde başlangıç olarak Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı eşliğinde taş fırın pide ile yanık Denizli yoğurdu eşliğinde zeytinyağlı sebze sote sunuldu.

Ara sıcak olarak Kayseri mantısı servis edildi. Mantıya yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası eşlik etti.

Ana yemekte ise liderlere iki seçenek sunuldu. İlk seçenek, tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile hazırlanan deniz levreği oldu. Diğer seçenek ise yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşliğinde ağır ateşte pişmiş dana kaburgaydı.

Yemeğin tatlı bölümünde ise Sütlü Nuriye servis edildi. Tatlıya Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot eşlik etti.