NATO Zirvesi'nden dikkat çeken anlar. Zirveye Erdoğan ve Trump görüntüleri damga vurdu

Erdoğan, SAMP-T sisteminin üreticilerden olan İtalya'nın Başbakanı Meloni ile de biraraya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayii, yatırım, enerji ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için çalışmanın önemli olduğunu ifade etti.