NATO Zirvesi'ne adım adım. MİT Başkanı Kalın'ın hediyesi dikkati çekti
24.06.2026 15:29
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın NATO İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott W. Bray'e verdiği hediye dikkati çekti.
Milli İstihbarat Akademisi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi "NATO Ankara Zirvesi: İstihbarat ve Dayanıklılık" bu paneli düzenledi.
15 Haziran 2026'daki toplantıya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, NATO İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott W. Bray, akademisyenler, büyükelçiler ve güvenlik uzmanları katıldı.
Kalın, burada yaptığı konuşmada küresel denklemin, güvenlik önlemlerinin yeniden şekillendiği, güç rekabetinin sertleştiği, tehditlerin farklı boyutlar kazanarak çeşitlendiği bir dönemden geçtiğini söyledi.
Orta Doğu'dan Doğu Akdeniz'e, Karadeniz'den Avrupa güvenliğine kadar geniş bir coğrafyada yaşanan gelişmelerin, NATO'nun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Kalın, NATO'nun, bugün olduğu gibi gelecekte de uluslararası güvenlik mimarisinin en temel sütunlarından biri olmaya devam edeceğinin altını çizdi:
“Güvenlik paradigmasının köklü biçimde değiştiği günümüzde, dönüşümü doğru okumak, yeni tehditleri zamanında kavramak ve bu tehditlere stratejik cevaplar üretebilmek kritik önemi haizdir. Bunun için dayanıklı toplumlara, güçlü kurumlara, etkili istihbarat kapasitesine, teknolojik donanıma ve ortak stratejik akla her zamankinde daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.”
Kalın, İsrail'in Gazze'de başlattığı ihlal, işgal ve ilhak politikaları başta olmak üzere bölgede izlediği saldırgan tutumun tüm Orta Doğu'nun güvenliğini tehdit eder hale geldiğini vurguladı.
ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan savaşın bölgesel sınırları aşarak küresel dengeyi şekillendiren mahiyet aldığına işaret eden Kalın, "Bütün bu gelişmeler karşısında ülkemiz, NATO'ya katıldığı ilk günden itibaren üzerine düşen sorumlulukları hakkıyla yerine getirmekte, İttifak'ın caydırıcılığına, doğu ve güney kanatlarının güvenliğine, Karadeniz'deki dengeye, terörle mücadele gündemine ve bölgesel krizlerin yönetimine somut katkılar sunmaktadır." diye konuştu.
Kalın, Türkiye ile NATO ilişkilerinin, Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 1952 yılından beri hem Türkiye'nin güvenlik perspektifi hem de İttifak'ın küresel perspektifi açısından hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti.
MİT BAŞKANI KALIN'IN HEDİYESİ DİKKATİ ÇEKTi
Panelin en dikkati çeken ayrıntılarından biriyse, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın NATO İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott W. Bray'e verdiği hediye oldu.
İki isim, söz konusu eserle birlikte fotoğraf çektirdi.
Bu tablo, ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 1960’ta NATO’ya armağan edilen mozaik panosunun özel bir baskısıydı.
TÜRK HÜKÜMETİ 1960'TA HEDİYE ETTİ
NATO'nun ilk binası Londra'daydı, ancak 1952'ye gelindiğinde Paris'e taşınması kararlaştırıldı. İlk kez karargah olarak hizmet vermesi amacıyla inşa edilen bina, 1960 yılında kullanıma girdi.
Bu binaya müttefik ülkeler de bazı katkılarda bulundu.
Türkiye, dönemin tanınmış sanatçısı Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun özel olarak NATO için Paris'te yaptığı mozaik panoyu ittifaka armağan etti.
Anadolu motifleriyle süslü, 10 ton ağırlığındaki anıtsal mozaik, yaklaşık 50 metrekarelik bir alanı kaplıyor.
Pano, Paris'teki 6 katlı NATO karargahının en üst katında bulunan restoran bölümünün avlusuna yerleştirildi.
Açılış, dönemin NATO Genel Sekreteri Paul-Henri Spaak tarafından yapıldı.
O dönem NATO'da çalışanlar, askerler, diplomatlar ve konuklar Bedri Rahmi'nin mozaiği eşliğinde yemeklerini yedi.
1966'da Fransa NATO'nun askeri kanadından çekilmeye karar verince ittifakın karargah binasının da yerini değiştirmek gerekti.
NATO'nun yeni yerinin Belçika'nın başkenti Brüksel'de olması kararlaştırıldı.
Böylece Bedri Rahmi'nin mozaiğinin yeni adresi de 1967'de hizmete giren yeni karargah binası olacaktı.
Türk mozaiği, 1967'deki taşınma sırasında devasa vinçler aracılığıyla Paris'teki binanın 6. katından alındı ve Almanya'dan özel olarak bu iş için getirilen araçlarla Brüksel'e götürüldü.
Eser, yerleştirildiği yeni NATO karargah binasının girişinde uzun yıllar gelen ve gidenleri selamladı.
BİR KEZ DAHA ADRESİ DEĞİŞTİ
2016'ya gelindiğinde NATO'nun şu anda bulunduğu karargah binasının inşaatında sona yaklaşıldı.
Bedri Rahmi'nin mozaiğinin adresi de yeniden değişti.
Yeni adres için yolculuk bu kez kısa sürdü. Çünkü Brüksel'deki yeni karargah, eski binanın önündeki caddenin hemen karşısındaydı.
Böylece 50 metrekarelik ve 10 ton ağırlığındaki sanat eseri yine devasa vinçlerle birkaç yüz metre taşınarak şu andaki yerine yerleştirildi.