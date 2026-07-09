NATO Zirvesi'ne damga vuran lezzetin üreticileri mutlu

Babadağ ilçesinde üç kuşaktır üretim yaptıklarını belirten Metin Gün, "Dedemden babama, babamdan bana geçen bir üretim geleneğimiz var. Geçimimizin bir bölümünü yoğurt satışından sağlıyoruz. Ürünümüzün NATO Liderler Zirvesi'nde ikram edilmesi bizim için gurur verici oldu." dedi.

Günde yaklaşık 50 kilogram yanık kokulu koyun yoğurdu ürettiklerini belirten eşi Fatma Gün ise şunları anlattı:

"- Yoğurdumuz diğer yoğurtlardan çok farklı, yöremize ait bir tadı var. Sadece Denizli yöresinde üretiliyor. Sabah erken saatlerde koyunları sağdıktan sonra üretime başlıyoruz.

- Emek ve zaman isteyen bir iş, yoğurdu yemek kolay ama yapımı çok zor. Odun ateşinde kaynatılıyor, saatlerce dinlendiriliyor, mayalanıyor ve iki gün boyunca süzülüyor."