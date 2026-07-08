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NATO Zirvesi’ni takip eden basın mensuplarından "Lokum"a yoğun ilgi

08.07.2026 13:47

DHA

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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde NATO Zirvesi'ni takip eden yabancı gazetecilerin arasına giren Ankara kedisi "Lokum" ilgi odağı oldu.

NATO Zirvesi’ni takip eden basın mensuplarından "Lokum"a yoğun ilgi
DHA

36'ncı NATO Liderler Zirvesi, Beştepe'de devam ediyor.

 

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bakımı gerçekleştirilen yaklaşık 50 kediden biri olan "Lokum" yabancı basın mensuplarının bulunduğu kata çıkarıldı.

NATO Zirvesi’ni takip eden basın mensuplarından "Lokum"a yoğun ilgi 1
DHA

Ankara kedisi sevimli hareketleri, beyaz tüyleri ve çift renkli gözleri ile yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu.

 

"Lokum"un yetiştiricisi veteriner Ayşegül Korkmaz, "Kedimiz, Ankara kedisi ve yurt dışında 'Türk Ankara kedisi' olarak biliniyor." dedi.

NATO Zirvesi’ni takip eden basın mensuplarından "Lokum"a yoğun ilgi 2
DHA

Kedinin Beştepe'de yaşadığını ifade eden Korkmaz, "Burada Ankara'yı tanıtmak için basın mensuplarıyla tanıştırılmaya getirildi. O hep burada yaşıyor ve bugün kendisini ve Ankara'yı temsil etmek için burada." diye konuştu. 