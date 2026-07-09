NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi. "Dönen tabakların hepsi boştu"

Çok büyük bir gurur yaşadığını belirten Özler, "Zirve çok güzel bir deneyimdi, çok kıymetliydi. Zaten biz ilk günden bu yana hep Anadolu mutfağını anlatmaya çalışıyoruz hem ülkemizde hem yurt dışındaki temsilciliklerde. Bu kategoride de orada bulunmak çok önemliydi çünkü çok değerli bir atmosfer vardı, çok özverili bir çalışma vardı. Misafirlerimize bunu anlatabilmek ve onların da bu lezzetleri sevmesi inanılmaz çok kıymetliydi ve çok gururluyum. İnsanın hayatında bence kolay kolay elde edemeyeceği, belki bir daha yaşamak nasip olur mu ama çok güzel çok kıymetliydi. Yemek günü zordu, gerçekten zordu. Ben biraz alışkındım da esasında biz meslek olarak çok tabii çalışmaya, uzun saatlere ve kalabalığa ama orada çok büyük bir yük vardı omuzlarımızda. Yani mahcup olmamak, o standartları korumak, o lezzette herkesin bir ortak noktasını yakalayabilmek çok kıymetliydi. O gün çok zordu. Ben o gün nasıl bitti, gece nasıl oldu, bugün biraz kendime geliyorum. O yüzden de çok heyecanlı ve çok güzeldi. Çok büyük bir gurur yani, en büyük hissiyatımız şu anda da o. Biz zaten dünyada Türk mutfağının ilk üçte olduğunu biliyoruz, ben buna gönülden inanıyorum. İnşallah bu konuda da harika çalışmalar yapacağız, daha çok anlatmaya devam edeceğiz. Bizim yemeğimiz de o hak ettiği değere ulaşacak" ifadelerini kullandı.