NATO'dan Türkiye'ye kritik görev. 2028'de başlıyor

2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin bu sene 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olması da Türkiye'nin İttifak içindeki diplomatik gücünün ve güvenilir liderliğinin zirve noktası olarak değerlendiriliyor.

Türkiye, geliştirdiği insansız hava aracı (İHA) teknolojilerinden uzay yeteneklerine kadar, NATO'nun geleceğini şekillendiren önemli aktörlerden biri olarak konumlanıyor. NATO'nun, bu yılki en geniş kapsamlı ve katılımlı fiili tatbikatı olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda TCG Anadolu'dan kalkan TB-3 İHA, dünya askeri literatürde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.