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NATO'nun en güçlü orduları 2026 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

07.07.2026 12:10

NTV - Haber Merkezi

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Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) en güçlü ordularına sahip ülkeleri belli oldu. ABD merkezli Global Firepower adlı şirket tarafından, her yıl yapılan araştırma sonrasında, üye ülkelerin askeri dengeleri, bütçeleri, aktif personel sayıları ve teknolojik yetkinlikleri göre NATO'nun en güçlü ordularına sahip ülkeler listesi belirleniyor. 2026 yılında ise yükselişe geçen ülkeler ve yatırımlarına göre NATO'ya bağlı en güçlü ordular açıklandı. Türkiye'nin ise sıralamadaki yeri oldukça dikkat çekti. İşte 2026 yılı NATO'nun en güçlü ordularına sahip ülkeleri.

NATO'nun en güçlü orduları 2026 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
iStockPhoto

NATO’nun en güçlü ordularına sahip ülkeleri belli oldu. Savunma sanayiinde attığı tarihi adımlar, yerli üretim teknolojileri ve jeopolitik konumuyla dünya askeri stratejistlerinin yakın takibinde olan Türkiye, küresel askeri güç endekslerinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Hazırlanan liste, üye ülkelerin askeri dengeleri, bütçeleri, aktif personel sayıları, teknolojik yetkinlikleri ve toplam asker sayılarına dayanarak hazırlandı. İşte 2026 itibarıyla NATO’nun ordu gücünde lider olan ülkeleri ve Türkiye’nin sıralamadaki yeri.

TÜRKİYE SIRALAMADA GÜÇLÜ KONUMDA 1
iStockPhoto

TÜRKİYE SIRALAMADA GÜÇLÜ KONUMDA

Türkiye'nin NATO’daki güç konumu, savunma kapasitesine yaptığı teknolojik yatırımların ve geliştirdiği yerli üretim projelerinin bir sonucu olarak yer alıyor. Türkiye’nin bu başarısı, küresel güvenlik stratejilerindeki rolünü daha da pekiştirmesinin yanı sıra jeopolitik ve askeri açıdan istikrarlı bir şekilde güçlenmeye devam etmesi, sıralamadaki yerini belirledi.

 

İşte NATO'nun en güçlü 32 ülkesi:

32- İZLANDA 2
iStockPhoto

32- İZLANDA

31- KARADAĞ 3
iStockPhoto

31- KARADAĞ

30- KUZEY MAKEDONYA 4
iStockPhoto

30- KUZEY MAKEDONYA

29- LÜKSEMBURG 5
iStockPhoto

29- LÜKSEMBURG

28- ESTONYA 6
iStockPhoto

28- ESTONYA

27- LETONYA 7
iStockPhoto

27- LETONYA

26- SLOVENYA 8
iStockPhoto

26- SLOVENYA

25- LİTVANYA 9
iStockPhoto

25- LİTVANYA

24- ARNAVUTLUK 10
iStockPhoto

24- ARNAVUTLUK

23- HIRVATİSTAN 11
iStockPhoto

23- HIRVATİSTAN

22- SLOVAKYA 12
iStockPhoto

22- SLOVAKYA

21- BULGARİSTAN 13
iStockPhoto

21- BULGARİSTAN

20- BELÇİKA 14
iStockPhoto

20- BELÇİKA

19- MACARİSTAN 15
iStockPhoto

19- MACARİSTAN

18- ÇEKYA 16
iStockPhoto

18- ÇEKYA

17- ROMANYA 17
iStockPhoto

17- ROMANYA

16- FİNLANDİYA 18
iStockPhoto

16- FİNLANDİYA

15- DANİMARKA 19
iStockPhoto

15- DANİMARKA

14- NORVEÇ 20
iStockPhoto

14- NORVEÇ

13- PORTEKİZ 21
iStockPhoto

13- PORTEKİZ

12- HOLLANDA 22
iStockPhoto

12- HOLLANDA

11- YUNANİSTAN 23
iStockPhoto

11- YUNANİSTAN

10- KANADA 24
iStockPhoto

10- KANADA

9- İSVEÇ 25
iStockPhoto

9- İSVEÇ

8- POLONYA 26
iStockPhoto

8- POLONYA

7- İSPANYA 27
iStockPhoto

7- İSPANYA

6- ALMANYA 28
iStockPhoto

6- ALMANYA

5- İTALYA 29
iStockPhoto

5- İTALYA

4- TÜRKİYE 30
iStockPhoto

4- TÜRKİYE

3- BİRLEŞİK KRALLIK 31
iStockPhoto

3- BİRLEŞİK KRALLIK

2- FRANSA 32
iStockPhoto

2- FRANSA

1- ABD 33
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1- ABD