NATO'nun en güçlü orduları 2026 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) en güçlü ordularına sahip ülkeleri belli oldu. ABD merkezli Global Firepower adlı şirket tarafından, her yıl yapılan araştırma sonrasında, üye ülkelerin askeri dengeleri, bütçeleri, aktif personel sayıları ve teknolojik yetkinlikleri göre NATO'nun en güçlü ordularına sahip ülkeler listesi belirleniyor. 2026 yılında ise yükselişe geçen ülkeler ve yatırımlarına göre NATO'ya bağlı en güçlü ordular açıklandı. Türkiye'nin ise sıralamadaki yeri oldukça dikkat çekti. İşte 2026 yılı NATO'nun en güçlü ordularına sahip ülkeleri.