NATO'nun en güçlü orduları 2026 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
07.07.2026 12:10
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) en güçlü ordularına sahip ülkeleri belli oldu. ABD merkezli Global Firepower adlı şirket tarafından, her yıl yapılan araştırma sonrasında, üye ülkelerin askeri dengeleri, bütçeleri, aktif personel sayıları ve teknolojik yetkinlikleri göre NATO'nun en güçlü ordularına sahip ülkeler listesi belirleniyor. 2026 yılında ise yükselişe geçen ülkeler ve yatırımlarına göre NATO'ya bağlı en güçlü ordular açıklandı. Türkiye'nin ise sıralamadaki yeri oldukça dikkat çekti. İşte 2026 yılı NATO'nun en güçlü ordularına sahip ülkeleri.
NATO’nun en güçlü ordularına sahip ülkeleri belli oldu. Savunma sanayiinde attığı tarihi adımlar, yerli üretim teknolojileri ve jeopolitik konumuyla dünya askeri stratejistlerinin yakın takibinde olan Türkiye, küresel askeri güç endekslerinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Hazırlanan liste, üye ülkelerin askeri dengeleri, bütçeleri, aktif personel sayıları, teknolojik yetkinlikleri ve toplam asker sayılarına dayanarak hazırlandı. İşte 2026 itibarıyla NATO’nun ordu gücünde lider olan ülkeleri ve Türkiye’nin sıralamadaki yeri.
TÜRKİYE SIRALAMADA GÜÇLÜ KONUMDA
Türkiye'nin NATO’daki güç konumu, savunma kapasitesine yaptığı teknolojik yatırımların ve geliştirdiği yerli üretim projelerinin bir sonucu olarak yer alıyor. Türkiye’nin bu başarısı, küresel güvenlik stratejilerindeki rolünü daha da pekiştirmesinin yanı sıra jeopolitik ve askeri açıdan istikrarlı bir şekilde güçlenmeye devam etmesi, sıralamadaki yerini belirledi.
İşte NATO'nun en güçlü 32 ülkesi: