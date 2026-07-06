NATO'ya özel Togg limuzin
06.07.2026 12:07
Son Güncelleme: 06.07.2026 12:42
36'ncı NATO Liderler Zirvesi için özel hazırlanan Togg T10X'in limuzin modeli ulaşımda kullanılacak. Tam elektrikli yapıya sahip olan ve tek motorla çalışan 8 kişilik araçlar, yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet verecek.
Ankara'da 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında hazırlıklar tam gaz devam ediyor.
Zirveye özel olarak 10 adet Togg T10X'in limuzin modeli özel hazırlandı.
Yerli ve milli araçlar, NATO Zirvesi boyunca ATO Congresium ile Beştepe arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.
Kırmızı-beyaz renkte NATO için özel hazırlanan 8 kişi kapasiteli limuzinler, Beştepe içerisindeki protokol taşımalarında da hizmet verecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KULLANACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı kapsamında Togg limuzini kullanması öngörülüyor.
Tam elektrikli yapıya sahip olan ve tek motorla çalışan araçlar, yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet verecek.
KAPI MENTEŞE YERLERİ YOK, KOMPLE CAM TAVAN
Yanlarında kapı bulunmayan Togg uzunluğu ile dikkat çekerken kırmızı renkli ayna kapakları ve gündüz farı kaşlarına sahip.
Togg'un özel üretim aracı Togg T10X'in uzatılmış şasesi üzerine kurgulanmış durumda. Dünyada ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Hummer marka araçların da şaseleri uzatılarak limuzin haline getirilebiliyor ve sayıları oldukça az.
Özel üretim Togg T10X'in komple panoramik cam tavanı bulunurken kapı takılmadığı için menteşe yuvaları bulunmuyor.