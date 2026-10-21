İYİ Parti'de kriz: Dervişoğlu istifaya çağırdı, Ahmet Eşref Fakıbaba ne yapacak?
21.10.2026 14:41
Son Güncelleme: 21.10.2026 14:42
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "'Ne mutlu Türk’üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur." diyerek Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasını istedi.
AK Parti'den 2022 yılında istifa ederek İYİ Parti'ye katılan, rozeti dönemin Genel Başkanı Meral Akşener tarafından takılan Ahmet Eşref Fakıbaba ile partisi arasında sular durulmuyor.
Fakıbaba son olarak terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere bazı konularda partisiyle anlaşamadığını savunmuş; şu ifadeleri kullandı:
"Parti içinde muhalefetimi yaptım. Gençliğimden beri liberal bir insanım. Kanı kanla yıkamazlar, suyla yakarlar. İYİ Parti’ye geçerken ‘Ne mutlu Türk'üm diyene’ dememişimdir. ‘Türkiye milliyetçisiyim’ demişimdir. Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Sonuçlanmazsa devlet gereğini yapar. Barış sürecinin yanındayım.”
DERVİŞOĞLU'NDAN SERT TEPKİ
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fakıbaba'nın bu sözlerinin ardından sosyal medya hesabında sert bir mesaj yayınladı.
"'Ne mutlu Türk’üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur." tepkisini gösteren Dervişoğlu, "Siyasi namusun gereği olarak, AK Parti’den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum." diyerek milletvekilini istifaya çağırdı.
DERVİŞOĞLU'NUN A TAKIMINDAYDI
Fakıbaba, halen Dervişoğlu'nun A Takımı'nda yer alıyor.
Bu nedenle gözler, Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan milletvekilinin bir sonraki adımına çevrildi.
Kulislerde Fakıbaba'nın AK Parti'ye döneceği konuşulsa da siyasetçinin bu iddialara karşılık "Şu an böyle bir kararım yok." dediği öğrenildi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddelik kanun teklifi, ağustos ayında Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.
Türk bayraklı atkı takarak oturuma katılan İYİ Parti milletvekilleri, sıralarına Türk bayrağı koymuş, maddeler görüşülürken de kürsü işgal edilmişti.
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi görüşülürken Dervişoğlu, önce silahın, doğrulanabilir biçimde toplanıp imha edilmesi, yönetici kademesinin fiilen çözülmesi ve ancak bunlardan sonra hukuki adımların atılması gerektiğini söylemişti.
Meclis'in açılışında milletvekillerinin yemin ederek görevlerine başladığını hatırlatan Dervişoğlu, teklife "hayır" oyu vereceklerini vurgulamıştı.
Kanun teklifi toplamda 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaşmıştı.
AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?
Ahmet Eşref Fakıbaba, yaklaşık yirmi yıllık süre içerisinde kimi zaman ayrılıp geri döndüğü, bakanlık dahil birçok görev üstlendiği AK Parti'den 2022 yılında istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı.
2023'teki seçimlerde İYİ Parti Ankara Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Fakıbaba halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi olarak görev yapıyor.
Fakıbaba'nın asıl mesleği ise genel cerrahi uzmanlığıydı.
Siyasi kariyerinden önce Iğdır ve Birecik Devlet Hastanelerinde, sonrasında Şanlıurfa SSK Hastanesi'nde yaklaşık 15 yıl süreyle başhekimlik görevlerinde bulundu.
Doktorluk kariyerinin ardından 2004 – 2014 yılları arasında Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yaptı, 25. dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.
Fakıbaba, AK Parti 25. Dönem Disiplin Kurulu üyesi görevinde bulundu.
25. ve 26. dönemlerde Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yapan Fakıbaba, bu süreçte TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi olarak görev aldı.
Ayrıca 65. Hükümet’te Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini üstlendi.