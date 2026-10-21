İYİ Parti'de kriz: Dervişoğlu istifaya çağırdı, Ahmet Eşref Fakıbaba ne yapacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fakıbaba'nın bu sözlerinin ardından sosyal medya hesabında sert bir mesaj yayınladı.

"'Ne mutlu Türk’üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur." tepkisini gösteren Dervişoğlu, "Siyasi namusun gereği olarak, AK Parti’den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum." diyerek milletvekilini istifaya çağırdı.

DERVİŞOĞLU'NUN A TAKIMINDAYDI

Fakıbaba, halen Dervişoğlu'nun A Takımı'nda yer alıyor.

Bu nedenle gözler, Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan milletvekilinin bir sonraki adımına çevrildi.

Kulislerde Fakıbaba'nın AK Parti'ye döneceği konuşulsa da siyasetçinin bu iddialara karşılık "Şu an böyle bir kararım yok." dediği öğrenildi.