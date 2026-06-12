Netflix, Türk öğretmene tazminat ödeyecek

Öğretmen Mustafa Güler, kararı sosyal medya hesabında duyurdu.

“Yaklaşık üç yıldır sürdürdüğüm bu hukuk mücadelesinde; emeğin, fikrî üretimin ve bireysel hakların korunması adına önemli bir karar verilmiş olmasını son derece değerli buluyorum. Mahkeme, davamın kısmen kabulüne karar vererek maddi ve manevi tazminat taleplerimin önemli bölümünü haklı görmüştür.” dedikten sonra şunları söyledi:

"Bu süreç benim için yalnızca bireysel bir dava değil; dijital platformların içerik üreticilerine, eğitimcilere ve fikir sahiplerine karşı sorumluluklarının da tartışıldığı önemli bir hukuk süreci olmuştur.

Başından beri hukuka ve adalet mekanizmasına olan güvenimi korudum. Verilen kararın; emek veren, üreten ve hakkını hukuk yoluyla arayan herkes adına anlamlı bir gelişme olduğuna inanıyorum.

Bu zorlu süreç boyunca hukuki bilgi birikimi, kararlılığı ve emeğiyle yanımda olan kıymetli avukatım Sayın Ömer Uğur Yanar’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sürecin her aşamasında göstermiş olduğu özveri ve mücadele benim için son derece kıymetlidir.

Ayrıca yanımda olan öğrencilerime, dostlarıma ve destek mesajı gönderen herkese gönülden teşekkür ediyorum."