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Nevzat Aydın'ı tehdit etmişlerdi. Evlerinden otomatik silahlar çıktı

30.10.2026 11:43

DHA

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İş insanı Nevzat Aydın ve oğluna yönelik tehdit soruşturmasında dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde otomatik silahlar ele geçirildi.

Nevzat Aydın'ı tehdit etmişlerdi. Evlerinden otomatik silahlar çıktı
DHA

İş insanı Nevzat Aydın'a tehdit soruşturmasında dört şüpheli gözaltına alındı.

 

Soruşturma iş insanı Nevzat Aydın'ın 28 Ekim günü saat 18.00 sıralarında mesajlaşma uygulaması üzerinden Yunanistan'a ait +30 kodlu bir numaradan arandığını belirterek Beykoz Asayiş Büro Amirliği'ne şikayette bulunması üzerine başlatıldı.

 

Aydın, kendisini Çirkinler suç örgütünden K.A. olarak tanıtan kişinin kendisinden 1 milyon euro istediğini, parayı ödememesi halinde çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

"TEHDİT, HABERLERİN ARDINDAN GELDİ" 1
DHA

"TEHDİT, HABERLERİN ARDINDAN GELDİ"

Aydın, tehditlerin 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçının seremonisine çıkmasının ardından başladığını belirtti.

 

Oğlunun seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiğini söyleyen Aydın, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkındaki şikayet hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

 

DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 2
DHA

DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aydın'ın şikayetinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

 

Operasyonda dört şüpheli gözaltına alındı.

OTOMATİK SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ 3
DHA

OTOMATİK SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde ve Bulgaristan plakalı araçlarında yapılan aramalarda bir otomatik tabanca, bir kısa namlulu otomatik tabanca ve 73 fişek ele geçirildi.

 

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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